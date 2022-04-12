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Dünya Zelenskiyden kimyasal silah iddiası
AVRUPA

Zelenskiy'den 'kimyasal silah' iddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusların, kuşatma altındaki Mariupol'de kimyasal silah kullanacağını iddia etti. Zelenskiy, Batılı ülkelere ise, "Petrol dışındaki her yaptırımı Ruslar gülümsemeyle karşılar." diye seslendi. Rus petrolüne ambargo uygulanması talebini yineleyen Ukrayna lideri, Rusya'ya karşı petrol ambargosu mecburidir. Bunun dışındaki her hamle Ruslar tarafından gülümsemeyle karşılanacaktır." şeklinde konuştu.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya-Ukrayna savaşında son durum: ​Zelenskiyden kimyasal silah iddiası
Ukrayna Lideri Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus birliklerinin ülkesinin kuzey bölgelerinden çekilirken kasıtlı olarak çok sayıda patlayıcı bıraktığını ve bunun savaş suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu.

"Her yere mayın bırakmışlar"

Zelenskiy, savaşın 47.gününü değerlendirdiği video mesajında, Rus askerlerinden kurtarılan Ukrayna’nın kuzey bölgelerinde mayın temizleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Söz konusu bölgelerde her gün en az bine yakın patlayıcının etkisiz hale getirildiğini kaydeden Zelenskiy,

“İşgalciler, her yere mayın bırakmış. Sokaklarda, evlerde, arabalarda. Bu işgal sonrası bölgelere dönüşün mümkün olduğunca tehlikeli olması için yapılan kasıtlı bir eylem” dedi.

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"Savaş suçu kabul edilmeli"

Zelenskiy, Rus ordusunun eylemleri nedeniyle ülkesinin dünyanın en çok mayınlı bölgelerinden biri haline geldiğine işaret ederek,

  • “Rusların işgal ettikleri toprakları mayınlarla doldurması savaş suçu kabul edilmeli. Çünkü bu topraklarımızdan geri çekilmek zorunda kalsalar bile mümkün olduğu kadar çok insani öldürmek veya sakat bırakmak için yapılan bir şey. Bu gibi eylemler doğrudan emirle yapılır.” diye konuştu.

"Kimyasal silah iddiasını çok ciddiye alıyoruz"

Ayrıca Rusya’nın Mariupol savunucularına karşı kimyasal silah kullanabileceklerini açıkladığını aktaran Zelenskiy, “Bunu çok ciddiye alıyoruz. Bu, Rus saldırganlığına çok daha sert ve daha hızlı yanıt vermenin gerekli olduğu anlamına geliyor.” dedi.

"Petrol ambargosu mecburidir"

  • Rus petrolüne ambargo uygulanması talebini yineleyen Ukrayna lideri, "Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketini gündeme aldı. Bu yaptırımları öyle bir zamanda uygulamak gerekiyor ki, Rusların yıkıcı silahlarla düzenlediği saldırılardan tek kelime dahi edilmemeli. Rusya'ya karşı petrol ambargosu mecburidir. Bunun dışındaki her hamle Ruslar tarafından gülümsemeyle karşılanacaktır" diye konuştu.

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