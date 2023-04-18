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Dünya

Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek şartlar neler: Lavrov tek tek sıraladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya’ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, “Ukrayna'daki çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz” diyerek savaşın sona ermesi için şartları sıraladı.

11:01 . 18/04/2023 Salı
DHA
Lavrov 'Çatışmaların en kısa sürede sona ermesini istiyoruz' deyip tek tek sıraladı

Lavrov 'Çatışmaların en kısa sürede sona ermesini istiyoruz' deyip tek tek sıraladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere Brezilya’ya gitti. Mevkidaşı Vieira ile bir araya gelen Lavrov, ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, “Ukrayna'daki çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz. Yaşananların nedenlerini ve takip ettiğimiz hedefleri ayrıntılı olarak açıkladık” ifadelerini kullandı.
Lavrov, savaşın sona ermesi için şartları şu şekilde sıraladı
“Bu planlar öncelikle Ukrayna topraklarında Rusya Federasyonu'nun güvenliğine yönelik herhangi bir tehdidin bulunmamasını garanti altına almaktan ibarettir. Batı bu tür planları uzun yıllardır uygulamaktadır. İkinci görev ise Ukrayna parlamentosunda kabul edilen bir dizi yasa ile hakları yıllardır çiğnenen, Rusça eğitimi, medyayı, kültürel etkinlikleri sürekli olarak yasaklayan ve Ukrayna kütüphanelerinde bulunan milyonlarca cilt Rusça kitabın kasıtlı olarak imha edildiği Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki Rusça konuşan nüfusun yaşamlarını korumaktır. Bu hedeflerin, ulusal azınlıkların haklarının korunması ve güvence altına alınmasına ilişkin uluslararası sözleşmelerde yer alan ilkelere bağlı herkes tarafından paylaşıldığından eminim.”



#Rusya
#ukrayna
#savaş
#Lavrov
#Çatışma
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