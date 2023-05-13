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Rusya Ukrayna sınırında savaş uçağı ve helikopter düştü

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde Rusya’ya ait Su-34 savaş uçağı ve Mi-8 tipi helikopter düştü.

17:44 . 13/05/2023 Cumartesi
IHA
Arşiv

Arşiv

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde Rusya’ya ait Su-34 savaş uçağı ve Mi-8 tipi helikopter düştü. Helikopterdeki 2 kişi hayatını kaybetti.Rus devlet medyasının yerel acil servis yetkililerine dayandırdığı haberine göre Ukrayna sınırında yer alan Bryansk bölgesindeki Klintsı kentinde Mi-8 tipi helikopter düştü.

Yanan helikoptere bölgeye sevk edilen ekipler tarafından müdahale edildiği, yangının kısa sürede söndürüldüğü, 2 pilotun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Bryansk Bölge Vali Yardımcısı Andrei Bardukov da helikopterin düştüğünü doğruladı.Savaş uçağı da düştüHelikopterin düşmesinden hemen sonra yine Bryansk bölgesinde Su-34 savaş uçağının düştüğü ifade edildi. Savaş uçağının Ukrayna sınırına yakın bir noktaya düştüğü, bölgede incelemeler yapıldığı öğrenildi.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan ise her iki olaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde Kılıçdaroğlu'na 'Rusya' tepkisi: Buna eyvallah etmem
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Güçlü Yanım Türkiye" temalı "3. Türkiye Gençlik Zirvesi" programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye ile ilişkilerde Rusya’ya karşı ABD’yi öncelemesine sert tepki göstererek, “Sen Putin'e saldırırsan ben de eyvallah etmem! Bay Kemal devlet yönetimi nedir anlamaz. Rusya ile olan münasebetimiz ABD’den geri değil” cümlelerine yer verdi. "Bu ülkede muhalefet niçin Baykar'a saldırıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bazı sahtekarların iddia ettiği gibi arsa asla almadı almaz. O zaman benim dünürüm değildi, dava arkadaşımdı. Sonra kendisine söyledim, biz bu tür yatırım yapanlar devlet olarak destek veriyoruz, gel sen de imkanlardan istifade et. Yok almam dedi. İlk adım olarak İHA'ların kuruluşunu yaptı" dedi.


#Rusya
#Ukrayna
#Bryansk bölgesi
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