Rusya Ukrayna sınırında savaş uçağı ve helikopter düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Güçlü Yanım Türkiye" temalı "3. Türkiye Gençlik Zirvesi" programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye ile ilişkilerde Rusya’ya karşı ABD’yi öncelemesine sert tepki göstererek, “Sen Putin'e saldırırsan ben de eyvallah etmem! Bay Kemal devlet yönetimi nedir anlamaz. Rusya ile olan münasebetimiz ABD’den geri değil” cümlelerine yer verdi. "Bu ülkede muhalefet niçin Baykar'a saldırıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bazı sahtekarların iddia ettiği gibi arsa asla almadı almaz. O zaman benim dünürüm değildi, dava arkadaşımdı. Sonra kendisine söyledim, biz bu tür yatırım yapanlar devlet olarak destek veriyoruz, gel sen de imkanlardan istifade et. Yok almam dedi. İlk adım olarak İHA'ların kuruluşunu yaptı" dedi.