Dünya Rusya, Ukrayna sınırları yakınlarında 10 binden fazla askerle tatbikat başlattı
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Rusya, Ukrayna sınırları yakınlarında 10 binden fazla askerle tatbikat başlattı

Ukranya sınırında gerilimi arttıran Rusya 10 binden fazla asker ve ağır teçhizatla tatbikat başlattıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada ''Taktik grupları, askeri topçu bataryalarına karşı koyma, havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere çeşitli keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak yeni taktik operasyon yöntemlerinde uzmanlaşacak." ifadesi kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
Rusya, Ukrayna sınırları yakınlarında 10 binden fazla askerle tatbikat başlattı
Rusya, Ukrayna sınırları yakınlarında 10 binden fazla askerle tatbikat başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınlarında 10 binden fazla askerin katılımıyla askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki çok sayıdaki eğitim sahasındaki tatbikata, motorlu tüfek taburlarının yanı sıra Karadeniz ve Hazar filolarından askeri birimlerin de katıldığı belirtildi.

10 binden fazla asker

Açıklamada, "10 binden fazla askeri personelin katılımıyla Volgograd, Astrahan, Stavropol, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde tatbikatlar yapılacak. Taktik grupları, askeri topçu bataryalarına karşı koyma, havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere çeşitli keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak yeni taktik operasyon yöntemlerinde uzmanlaşacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya ile NATO arasında Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik nedeniyle dün, Brüksel’de bir toplantı gerçekleştirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcı Aleksandr Gruşko, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın güvenlikle ilgili tekliflerine NATO'dan "kesin" yanıt vermesini beklediklerini söylemişti.

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