Dünya İngiltere Başbakanı Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü

Başbakanlık Ofisinden bir sözcü, Johnson'ın, Ukrayna'ya yönelik menfur saldırıları kınamak için bu sabah Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirtti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e maksimum baskı uygulanması için 'yaptırımların daha da genişletilmesi gerektiği' konusunda hemfikir olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna son dakika, İngiltere Başbakanı Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü
Arşiv.

Boris Johnson'ın görüşmede, Zelenskiy'e İngiltere'nin bugün öğleden sonra New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısında Rusya'nın en güçlü şekilde kınanmasını sağlamak için BM Genel Kurulu üyelerini bir araya getirdiğini söylediğini aktaran sözcü, şu ifadeleri kullandı:

  • "Ukrayna'ya yönelik saldırılara duyduğu nefreti paylaşan Başbakan Johnson, İngiltere'nin Ukrayna halkını ve direnişini desteklemek için mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi.

Zelenskiy, İngiltere'nin savunma yardımının Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamadaki desteği ve liderliği için Johnson'a teşekkür etti ve Rus güçlerini durdurmanın hayati olduğunu belirtti. Her iki lider de ilerleyen günlerde Putin'e maksimum baskı uygulamak için yaptırımların genişletilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı."

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