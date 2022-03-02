Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselmeye devam ediyor: Yüzde 60 arttı

Spor

Trabzonspor’da sakatlık kabusu

Süper Lig’de zirvede açık ara önde olan Ziraat Türkiye Kupası’nda da adını yarı finale yazdıran Trabzonspor’da sakatlık kabusu yaşanıyor. Bordo-mavililerde Gervinho ve Edgar le’nin ardından Vitor Hugo da sezonu kapattı.