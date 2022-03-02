Dünya Avrupada doğal gaz fiyatları yükselmeye devam ediyor Yüzde 60 arttı
AVRUPA

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselmeye devam ediyor: Yüzde 60 arttı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 60'dan fazla yükseldi. Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 60 artarak 194 avro oldu.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna son durum, Avrupada doğal gaz fiyatları yüzde 60 arttı
Arşiv.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün 121,7 avrodan kapanmıştı. Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 12.05'de 194 avroya ulaştı.

Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratlarında megavatsaat fiyatı dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 60 arttı.

Savaş Avrupa'yı vurdu

  • Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımların etkisi ve doğal gazda tedarik kesintileri endişeleriyle yükseliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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