Dünya Bakan Çavuşoğlu NATO karargahında
AVRUPA

Bakan Çavuşoğlu NATO karargahında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği’nin (AB) de katılımıyla NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısı için NATO karargahına geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Rusya-Ukrayna son durum, Çavuşoğlu NATO karargahına geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO karargahında.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği’nin (AB) de katılımıyla NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısı için NATO karargahına geldi.


Ayrıntılar geliyor..

Bir kişi daha pozitif çıktı

Bir kişi daha pozitif çıktı

​Aynı aileden dokuz kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Kıyamet Sığınağı

'Kıyamet Sığınağı'

Olağanüstü haller için yapıldı: ​Görenler şaşkına döndü.
Cezalar artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına karşı şiddetle mücadelede yeni düzenlemeler yapıldı.

​Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceği füzeler 35 yıllık çıktı.

İfadeye çağırılması bekleniyor.

​Selçuk Bayraktar tarih verdi: Geliyor.

​Youtuber'lar dadandı paranormal videolar çekiyorlar.

Beklenen maske ve HES kodu genelgesi 81 ile gönderildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.