Lviv’e füzeli saldırı: Altı ölü çok sayıda yaralı var

Lviv Belediye Başkanı Andriy Savovy, ilgili birimlerin patlamaların meydan geldiği bölgelere sevk edildiğini belirterek, “Lviv’e 5 füzeyle saldırı düzenlendi. Daha detaylı bilgi edinmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Lviv Bölge Valisi Maxim Kozytsky, “Maalesef ölü ve yaralılar var. Şu an itibarıyla 6 ölü ve 8 yaralı olduğu biliniyor. Kurbanlar arasında bir çocuk da var.” dedi.

Lviv, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi ve Odessa, kentleri şu anda ülkeden ayrılmaya çalışan kadın, çocuk ve yaşlıların Romanya, Polonya ve Moldova sınırlarına geçiş yaptıkları rota olarak kullanılıyor.

Siviller hedef alındı

Lviv Belediye Başkanı Andriy Savovy, yaralı sayısının 11’e yükseldiğini, aralarında bir çocuğun da bulunduğunu duyurdu. Savovy, yaklaşık 40 aracın hasar gördüğünü, ülkenin çeşitli bölgelerinden tahliye edilen Ukraynalı sivillerin bulunduğu bir otelin camlarının patlama sonrası oluşan şok dalgası nedeniyle kırıldığını aktardı.

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