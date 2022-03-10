Ukrayna hassas verileri ülke dışına çıkarmaya hazırlanıyor

Rus güçleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatma altına aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da hedeflerinin "hükümeti devirmek olmadığını" duyurdu. Ancak, Kiev yönetimi alarm pozisyonunda olmaya devam ediyor.

Hassas verilerin güvenliği

Buna göre, Rus birliklerinin Kiev'e doğru ilerlemesi olasılığı dikkate alınarak, ülkedeki "hassas verilerin" başka bir ülkeye gönderilebileceği belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Özel İletişim Servisi Başkan Yardımcısı Victor Zhora, departman olarak acil durum planladıklarını söyledi.

Planlardan biri verileri ülke dışına çıkartmak

"Zemini hazırlıyoruz" diyen Zhora, A planının Ukrayna içindeki bilgi teknolojisi altyapısını korumak olduğunu kaydetti. Yetkili, B ya da C planının ise verilerin başka bir ülkeye taşınması olduğunu dile getirdi.

Zhora, son planın, Ukraynalı milletvekilleri tarafından onaylanan değişikliklerden sonra gerçekleşebileceğini anımsattı.

Ukraynalı yetkiliden açıklama

Aynı yetkili, geçtiğimiz ay Politico'ya verdiği demeçte, kritik verilerin tehdit edilmesi durumunda bunların başkent Kiev'den taşınması planlarının olduğunu söylemiş, ancak verilerin yurt dışına taşınması için hazırlıkların sonraki adımı oluşturduğunu ifade etmişti.

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Avrupa'da bir ülke seçilecek

Victor Zhora, Ukrayna'nın çeşitli ülkelerden veri barındırma yönünde teklifler aldığını belirtirken, ülke ismi vermedi. Yakınlığı nedeniyle Avrupa'da bir lokasyonun seçilme ihtimaline dikkat çekti.

Zhora, "Çok seçenek var. Tüm teklifler son derece memnuniyetle karşılanıyor ve dikkate alınmaya değer." diye ekledi.

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