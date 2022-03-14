Yılan Adası'ndaki hasar uzaydan görüntülendi

Büyük savunma ile gündeme gelen Yılan Adası'ndan ilk net uydu fotoğrafı geldi.

ABD’li uydu şirketi Maxar Technologies tarafından paylaşılan yeni fotoğraf, Rus askeri saldırılarının yanı sıra Karadeniz'de demirlemiş bir Rus donanma gemisinin bazı binalarına verdiği zararı gösterdi.

Ayrıca uydu görüntüleri, Rusya’nın saldırılarının başlangıcından itibaren, Ukrayna garnizonunun Rus teslim taleplerini reddetmesinin ardından adanın saldırıya uğradığı yönündeki raporları destekledi.

Bununla birlikte, uluslararası basında çıkan haberlerde, Rus savaş gemisine tepki gösteren, Ukrayna askerlerinin tümünün öldürüldüğü ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin onlara kahramanlık nişanı vereceği öne sürülmüştü. Ancak, daha sonra Ukrayna ordusu onların esir alındığını "hayatta ve iyi olduklarını" duyurmuştu.

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Yılan Adası Rus güçlerine teslim oldu

Diğer taraftan, Ukrayna Donanması'na göre, adadaki garnizon Rus kuvvetlerinin iki saldırısını püskürttü, ancak sonunda "mühimmat eksikliği nedeniyle" teslim olmak zorunda kaldı.

Adanın alt yapısı yok edildi

NTV'deki habere göre Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Rus saldırganların deniz fenerleri, kuleler ve antenler de dahil olmak üzere adanın altyapısını yok ettiği belirtildi.

Maxar tarafından paylaşılan görselde, adanın merkezindeki kırmızı çatılı binalardan bazılarının Rus bombardımanından önemli ölçüde hasar gördüğü görülüyor. Açık denizde görülen gemi ise Maxar tarafından Ropucha sınıfı bir çıkarma gemisi olarak tanımlandı.

Öte yandan, Zmiinyi Adası olarak da bilinen Yılan Adası, Ukrayna anakarasının kuzeybatısında Karadeniz'deki güney ucundan yaklaşık 48 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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Ukrayna için stratejik öneme sahipti

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Ukrayna bölgesi olan Kırım'ın yaklaşık 300 km batısında yer alıyor. Sadece yaklaşık 46 dönüm büyüklüğünde olmasına rağmen, Atlantik Konseyi’nin geçen yılki bir raporu, onu Karadeniz'deki "Ukrayna'nın deniz toprak iddialarının anahtarı" olarak nitelendirdi.

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