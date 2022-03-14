Dünya Yılan Adasındaki hasar uzaydan görüntülendi
AVRUPA

Yılan Adası'ndaki hasar uzaydan görüntülendi

Sadece 46 dönüm olmasına rağmen Karadeniz'de stratejik bir öneme sahip olan Yılan Adası uydudan görüntülendi. Büyük savunma ile gündeme gelen adanın alt yapısının tamamen yok edildiği görüldü. Paylaşılan yeni fotoğraf, Rus askeri saldırılarının yanı sıra Karadeniz'de demirlemiş bir Rus donanma gemisinin bazı binalarına verdiği zararı gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusya-Ukrayna son durum: Yılan Adasındaki hasar uzaydan görüntülendi
Adadaki hasar uzaydan görüntülendi.

Büyük savunma ile gündeme gelen Yılan Adası'ndan ilk net uydu fotoğrafı geldi.

ABD’li uydu şirketi Maxar Technologies tarafından paylaşılan yeni fotoğraf, Rus askeri saldırılarının yanı sıra Karadeniz'de demirlemiş bir Rus donanma gemisinin bazı binalarına verdiği zararı gösterdi.

Ayrıca uydu görüntüleri, Rusya’nın saldırılarının başlangıcından itibaren, Ukrayna garnizonunun Rus teslim taleplerini reddetmesinin ardından adanın saldırıya uğradığı yönündeki raporları destekledi.

Bununla birlikte, uluslararası basında çıkan haberlerde, Rus savaş gemisine tepki gösteren, Ukrayna askerlerinin tümünün öldürüldüğü ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin onlara kahramanlık nişanı vereceği öne sürülmüştü. Ancak, daha sonra Ukrayna ordusu onların esir alındığını "hayatta ve iyi olduklarını" duyurmuştu.

Yılan Adası Rus güçlerine teslim oldu

Diğer taraftan, Ukrayna Donanması'na göre, adadaki garnizon Rus kuvvetlerinin iki saldırısını püskürttü, ancak sonunda "mühimmat eksikliği nedeniyle" teslim olmak zorunda kaldı.

Adanın alt yapısı yok edildi

NTV'deki habere göre Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Rus saldırganların deniz fenerleri, kuleler ve antenler de dahil olmak üzere adanın altyapısını yok ettiği belirtildi.

Maxar tarafından paylaşılan görselde, adanın merkezindeki kırmızı çatılı binalardan bazılarının Rus bombardımanından önemli ölçüde hasar gördüğü görülüyor. Açık denizde görülen gemi ise Maxar tarafından Ropucha sınıfı bir çıkarma gemisi olarak tanımlandı.

Öte yandan, Zmiinyi Adası olarak da bilinen Yılan Adası, Ukrayna anakarasının kuzeybatısında Karadeniz'deki güney ucundan yaklaşık 48 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Ukrayna için stratejik öneme sahipti

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Ukrayna bölgesi olan Kırım'ın yaklaşık 300 km batısında yer alıyor. Sadece yaklaşık 46 dönüm büyüklüğünde olmasına rağmen, Atlantik Konseyi’nin geçen yılki bir raporu, onu Karadeniz'deki "Ukrayna'nın deniz toprak iddialarının anahtarı" olarak nitelendirdi.

İşgal saldırılarında 19'uncu gün: Dördüncü müzakere görüşmesi bugün yapılacak
DÜNYA
İşgal saldırılarında 19'uncu gün: Dördüncü müzakere görüşmesi bugün yapılacak

Ukraynalı eski milli futbolcu savaştan kaçarken Manisa'da kaza yaptı: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
GÜNDEM
Ukraynalı eski milli futbolcu savaştan kaçarken Manisa'da kaza yaptı: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Ukrayna üzerinden gaz akışı devam edince fiyatlar yüzde 12 düştü
EKONOMİ
Ukrayna üzerinden gaz akışı devam edince fiyatlar yüzde 12 düştü
Koca köy kayboldu

Koca köy kayboldu

Evlerine gidebilmek için dev tüneller açtılar.
Bombalar durmuyor

Bombalar durmuyor

​Rusya Kiev'de 9 katlı apartmanı vurdu: Ölü ve yaralılar var.
Rusyanın hedefindeki bölgede dikkat çeken iki detay: Yüzde 90ı buradan çıkarılıyor

İki bin 300 katılımcı arasından aday olarak gösterilmişti.

Öğrencilere burs desteği başlıyor

Öğrencilere burs desteği başlıyor

​Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza attı.

​Hastane saldırısında yaralanan kadın bebeğiyle hayatını kaybetti.

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, açıklamalarda bulundu.

​TPAO'nun Mersin için beklediği ruhsatlar çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.