Dünya Rusya Ukraynada 40tan fazla yerleşim yerine saldırı düzenledi
AVRUPA

Rusya Ukrayna'da 40’tan fazla yerleşim yerine saldırı düzenledi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın son bir günde 5 roket, 30 hava saldırısı ve 100’den fazla Çok Namlulu Roketatar Sistemi saldırısı düzenleyerek ülke genelinde 40’tan fazla yerleşim yerini vurduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Rusya Ukraynada 40’tan fazla yerleşim yerine saldırı düzenledi
Arşiv.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıların Dnipro, Harkiv, Herson bölgelerini hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada, “Geçtiğimiz gün boyunca, düşman 5 roket ve 30 kadar hava saldırısı ve 100'den fazla MLRS saldırısı düzenledi. 40'tan fazla yerleşim yeri düşman saldırılarıyla vuruldu” denildi.

“RUSLAR, BÖLGELERİ TUTMAYA ÇALIŞIYOR”

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın ele geçirdiği bölgeleri tutmaya çalıştığı belirtilerek, “Düşman, geçici olarak ele geçirilen bölgeleri tutmaya çalışıyor. Ukrayna ordusunun eylemlerini kısıtlamaya yoğunlaştırıyor, aynı zamanda Bahmut ve Avdiyivka yönlerinde saldırılar düzenliyor. Son 24 saat içinde, Ukrayna ordusu, Ivanhrad, Bahmut, Bakhmutske, Soledar, Kurdyumivka, Krasnohorivka, Novomykhailivka, Nevelske ve Ternova yerleşim bölgelerinde işgalcilerin saldırılarını püskürttü” ifadeleri kullanıldı.

Rusya intikam saldırısı başlattı: Kiev'e bomba yağdırdılar
DÜNYA
Rusya intikam saldırısı başlattı: Kiev'e bomba yağdırdılar

Ukrayna Başsavcılığı: Kiev’e yönelik saldırıda iki kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 9
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Rusya’nın sabah saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği saldırının bilançosu netleşiyor.
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Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, \"Yürütülen soruşturmaya göre 18 Ekim 2022’de Rusya Silahlı Kuvvetleri, uluslararası hukuk tarafından yasaklanan savaş araçlarını kullanarak başkentteki enerji tedarik tesisine füze saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı\" ifadeleri kullanıldı.
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Kiev halkına tasarruf çağrısı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko ise yaptığı açıklamada, \"Kiev’de Rus barbarların roket saldırıları sonucu 2 kritik altyapı tesisi hasar gördü. Acil durum ve kurtarma ekipleri sahada çalışıyor. Şu anda başkentteki birçok eve elektrik ve su temini hizmetleri kısmen sınırlı. Tüm Kiev sakinlerini mümkün olduğunca elektrik tasarrufu yapmaya çağırıyorum\" diye konuştu.
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Dünkü saldırıda can kaybı 5’e yükseldi

Klitschko ayrıca, Rusya’nın Kiev’e dün gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e ulaştığını aktardı.
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Klitschko, \"Dün sabah bir Rus kamikaze insansız hava aracının şehir merkezinde hedef aldığı binanın enkazından yaşlı bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Bu, Rusya’nın 17 Ekim’de başkente düzenlediği barbarca saldırının 5. kurbanı\" dedi.
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Ukrayna Başsavcılığı: Kiev’e yönelik saldırıda iki kişi hayatını kaybetti
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rusya'nın bugün Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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Işıkla tüketiciyi aldatıyorlardı.

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