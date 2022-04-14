Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusya Ukraynada gün içinde yedi askeri unsur yok edildi
AVRUPA

Rusya: Ukrayna'da gün içinde yedi askeri unsur yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 7 askeri unsurun gün içinde imha edildiğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya: Ukraynada gün içinde yedi askeri unsur yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov

Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini belirten Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya ait 7 askeri unsur, gün içinde uçaklarla imha edildi. Bugüne kadar toplam 131 uçak, 104 helikopter, 245 hava savunma füze sistemi, 448 insansız hava aracı, 2 bin 188 tank ve zırhlı araç, 248 çok namlulu roketatar, 957 obüs ve havan topu ile 2 bin 88 özel askeri araç yok edildi."

Rusya'nın en büyük kaybı: Putin'e yakınlığı ile biliniyordu
DÜNYA
Rusya'nın en büyük kaybı: Putin'e yakınlığı ile biliniyordu

İşgalde 25'inci gün: Rusya talepleri karşısında savaşı sonlandırmayı vaat etti
DÜNYA
İşgalde 25'inci gün: Rusya talepleri karşısında savaşı sonlandırmayı vaat etti

O her işte mutedildi

O her işte mutedildi

​O'nun Gibi'nin 14. bölümü yayında.
Binlercesi telef oldu

Binlercesi telef oldu

​Bursa'daki çiftlikten yürek yakan görüntü.
Moskova kruvazörü battı

​Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Cezaları artıracağız.

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

​Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki.
Şehrin merkezinde country yaşamı

Şehrin merkezinde country yaşamı

Dap'tan Levent'te yatay mimaride sağlıklı ev
TVNET SEMERKAND'DA

TVNET SEMERKAND'DA

​İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olundu.

PKK'lı terörist Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.