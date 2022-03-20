Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezi vuruldu.

Spor

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Beşiktaş'ta Önder Karaveli dönemi sona erecek. Sezona Sergen Yalçın ile şampiyonluk iddiasıyla başlayan ancak hem Avrupa'da hem de ligde aradığını bulamayıp Yalçın ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar yoluna alt yapı hocası Önder Karaveli ile devam ediyordu. Ancak Avrupa kupaları hedefiyle yola çıkan kartal son 3 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla ilk 4'ün gerisinde kaldı. Bunun üzerine yeni hoca arayışına giren Beşiktaş, Valerien Ismael'i takımın başına getirmek istiyor. Peki Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında ve nereli?