Dünya Rusya Ukraynadaki biyolojik laboratuvarları Bidenın oğlu finanse etti
AVRUPA

Rusya: Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarları Biden’ın oğlu finanse etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'e ait bir vakıf tarafından finanse edildiğini öne sürdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya: Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarları Biden’ın oğlu finanse etti
Joe Biden ve oğlu Hunter Biden

Rus askeri güçlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın 14 yerleşim biriminde ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvarın bulunduğunu ve Pentagon kontrolünde olduğunu iddia eden Kirillov, bu laboratuvarlarda biyolojik silahlar için kullanılabilecek patojenlerin üretildiğini ve Gürcistan, İngiltere ile Almanya'ya gönderildiğini savundu.

Söz konusu projelerde Ukraynalı askerlerin kullanıldığını dile getiren Kirillov, "Bu sadece Ukrayna için değil patojen örneklerinin gönderildiği bölgelerin biyolojik güvenliğini tehdit ediyor. Patojenlerin Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine gönderilmesi, insanların ölümüne ve epidemiyolojik durumun istikrarsızlaşmasına yol açabilir." ifadesini kullandı.

Rusya: Ukrayna'da ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvar var
DÜNYA
Rusya: Ukrayna'da ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvar var

Bu tür çalışmaların ABD'de yasaklı olduğuna dikkati çeken Kirillov, ABD'li yetkililerin bu konuda açıklama getirmesi gerektiğini vurguladı.

"Hunter Biden'ın biyolojik laboratuvarları finanse ettiği" iddiası

Ukrayna'da biyolojik laboratuvarların ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden tarafından finanse edildiğini ileri süren Kirillov, şunları kaydetti:

"Söz konusu yapıların, mevcut ABD yönetimine yakın Hunter Biden'ın yönetimindeki yatırım vakfı Rosemont Seneca tarafından finanse edilmesi dikkati çekiyor. Fonun mali kaynakları 2 milyar 400 milyon dolar değerindedir. Aynı zamanda bu vakfın, Black and Veach ve Metabiota şirketleri dahil Pentagon'un biyolojik laboratuvarları için en büyük ekipman tedarikçileri ile bağlantıları var."

Kirillov, 2018-2020 döneminde Ukrayna'daki laboratuvarlara 32 milyon dolar yatırım yapıldığını aktardı.

Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti
DÜNYA
Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti
Şanlıurfadaki cezaevinde gerginlik

Şanlıurfa'daki cezaevinde gerginlik

Vali Erin: Her şey kontrol altında.
Portekizde ikinci gol sesi

Portekiz'de ikinci gol sesi

Portekiz-Türkiye maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Rusya: Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarları Biden’ın oğlu finanse etti

Erdoğan'dan NATO liderlerine ambargo tepkisi.
Hoşgörünün adı: Karatay

Hoşgörünün adı: Karatay

Belediyemiz şeffaf ve borçsuz bir belediye olarak yoluna devam ediyor.
İstikbal ihracat şampiyonu oldu

İstikbal ihracat şampiyonu oldu

​Mobilya sektörünün lider markası geceye damga vurdu.

İzmir'de şaşırtan görüntü

İzmir'de şaşırtan görüntü

Çekilme 50 metreyi buldu: Adacıklar oluştu.
Kadın askerler cepheye

Kadın askerler cepheye

​Silahları ve kilolarca yükleriyle çatışma bölgelerine gittiler.

Üç kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.