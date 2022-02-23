Dünya Rusya Ukraynadaki diplomatları tahliye ediyor
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Rusya Ukrayna’daki diplomatları tahliye ediyor

Rusya’nın Ukrayna’daki diplomat ve personellerini bugün tahliye etmeye başladığı açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bunun planlı bir prosedür olduğunu, güvenlik nedeniyle büyükelçilik ve konsolosluklarda bir dizi önlemler almaya devam edeceklerini ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Rusya Ukrayna’daki diplomatları tahliye ediyor
Arşiv

Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki Donetsk ve Luhansk’ı bağımsız devletler olarak tanıyan Rusya, Ukrayna’daki büyükelçilik ve konsolosluk personellerinin tahliye edileceğini duyurdu.

"BİR DİZİ ÖNLEMLER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

  • Dün yapılan bu açıklamanın ardından bugün Rusya tarafından Kiev’deki büyükelçilik binasıyla birlikte Odessa, Lviv ve Harkov konsolosluklarındaki personellerin tahliyesine başlandığı öğrenildi. Rus basınının Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberde, personellerin tahliyesine başlandığı aktarıldı. Bakanlık yetkilileri, bunun planlı bir prosedür olduğunu, güvenlik nedeniyle büyükelçilik ve konsolosluklarda bir dizi önlemler almaya devam edeceklerini ifade etti.

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"KARAR EN KISA ZAMANDA UYGULANACAK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, “Ukrayna makamları Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinin aksine Rus dış temsilciliklerinin çalışanlarına yönelik fiziksel şiddet tehditlerine hiçbir şekilde tepki vermemektedir. Bu koşullar altında birinci önceliğimiz Rus diplomatlar, büyükelçilik ve başkonsolosluk çalışanları ile ilgilenmek. Bu kişilerin canlarının ve güvenliklerinin sağlanması için Rusya yönetimi, Ukrayna’daki dış misyonlarının personelini tahliye etme kararı aldı. Söz konusu karar en kısa zamanda uygulanacak" ifadeleri kullanılmıştı.

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