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Dünya Rusya Ukraynadaki tehlikeli bölgelerden 620 binin üzerinde kişinin tahliyesi gerçekleştirildi
AVRUPA

Rusya: Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden 620 binin üzerinde kişinin tahliyesi gerçekleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana tehlikeli bölgelerden 620 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Rusya: Ukraynadaki tehlikeli bölgelerden 620 binin üzerinde kişinin tahliyesi gerçekleştirildi
Rusya: Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden 620 binin üzerinde kişi tahliye edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivillerin tahliyesi sürecine ilişkin başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Harkiv ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için her gün Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren insani koridorları sağladıklarını belirten Mizintsev, Rus ordusunun söz konusu noktalarda ateşkese uyduğunu savundu.

Gerektiğinde herhangi bir yönde ilave koridor açmaya ve sivilleri tahliye etmeye hazır olduklarını dile getiren Mizintsev, Mariupol'den sivillerin tahliyesinin, Ukrayna tarafınca engellendiğini ileri sürdü.

Ukrayna ordusunun bu bölgede ateşkese uymadığını savunan Mizintsev, Kiev yönetiminin söz konusu süreci yönetemediğini ifade etti.

Son 24 saatte 18 binin üzerinde kişi tahliye edildi

Son 24 saatte Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden 2 bin 837'si çocuk yaklaşık 18 bin 600 kişinin Rusya'ya tahliye edildiğini aktaran Mizintsev, "Bugüne kadar 122 bin 684'ü çocuk olmak üzere toplam 620 bin 760 kişi tahliye edildi." dedi.

Mizintsev, Mariupol'den doğuya doğru insani yardım koridorları üzerinden, 1681'i son 24 saatte olmak üzere toplam 127 bin 776 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Ukrayna'da limanlardaki gemiler için insani yardım koridoru

Ukrayna'daki limanlarda 60'tan fazla yabancı geminin bulunduğunu aktaran Mizintsev, söz konusu gemilerin Ukrayna tarafınca bloke edildiğini ileri sürdü.

Mizintsev, söz konusu gemilerin limanlardan güvenli çıkışı için her gün Moskova saatiyle 08.00'den 19.00'a kadar insani yardım koridorlarının açıldığı bilgisini paylaştı.

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