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Dünya

Rusya Ukrayna'nın bugüne kadar yaşadığı toplam zayiatı açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik yeni bir saldırı düzenlendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada Ukrayna ordusunun zayiatına ilişkin de bilgiler verildi. Rusya'ya göre, Ukrayna ordusu 567 uçak, 265 helikopter, 10 bin 641 İHA ile 17 bin 376 askeri araç kaybetti.

18:56 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:14 - 13/01/2024 Cumartesi
AA
Rusya-Ukrayna Savaşı (Foto:Arşiv)
Rusya-Ukrayna Savaşı (Foto:Arşiv)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik saldırılar düzenledik

Rus askeri güçlerinin Ukrayna'da saldırılara devam ettiği kaydedilen açıklamada,
"Sabah Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'da top ve İHA üreten askeri sanayi unsurlarına yönelik hipersonik 'Kinjal' füze sistemi dahil denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırılarda hedefe ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu."
ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın bugüne kadar yaşadığı toplam zayiatı açıkladı

Açıklamada,
"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 567 uçak, 265 helikopter, 10 bin 641 İHA, 448 hava savunma füze sistemi, 14 bin 588 tank ve zırhlı araç, 1202 çok namlulu roketatar, 7 bin 704 obüs ve havan topu ile 17 bin 376 özel askeri araç imha edildi."
bilgisi paylaşıldı.



#Rusya
#Ukrayna
#Rusya Savunma Bakanlığı
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