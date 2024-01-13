Rusya Ukrayna'nın bugüne kadar yaşadığı toplam zayiatı açıkladı

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 567 uçak, 265 helikopter, 10 bin 641 İHA, 448 hava savunma füze sistemi, 14 bin 588 tank ve zırhlı araç, 1202 çok namlulu roketatar, 7 bin 704 obüs ve havan topu ile 17 bin 376 özel askeri araç imha edildi."