Rusya Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Krasnopillya yerleşim birimini ele geçirdi

"Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 376 uçak, 203 helikopter, 2 bin 934 insansız hava aracı, 401 hava savunma füze sistemi, 7 bin 607 tank ve zırhlı araç, 987 çok namlulu roketatar, 3 bin 893 obüs ve havan topu, 8 bin 153 özel askeri araç yok edildi."