Rusya: Ukrayna'nın istihbarat tesisleri ile yabancı savaşçıların bulunduğu yerleri vurduk

Rus hava savunma sistemleri tarafından son bir günde 131 Ukrayna İHA'sı, 2 yer hedeflerini vurmak üzere dönüştürülmüş S-200 füzesi ile Vampire ve HIMARS sistemlerinden fırlatılan 15 roketin düşürüldüğü aktarılan açıklamada, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 577 uçak, 270 helikopter, 17 bin 142 İHA, 489 hava savunma füze sistemi, 15 bin 604 tank ve zırhlı araç, 1256 çok namlulu roketatar, 8 bin 531 obüs ve havan topu ile 20 bin 215 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.