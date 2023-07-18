|
Dünya

Rusya: Ukrayna’nın Kırım’a 28 İHA saldırısı engellendi

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a Ukrayna gece saatlerinde 28 insansız hava aracı gönderdi. Rusya, Ukrayna'ya ait İHA'ların hedefine ulaşamadan düşürüldüğü aktardı.

10:15 . 18/07/2023 Salı
AA
28 insansız hava aracı engellendi

28 insansız hava aracı engellendi

Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’a gece Ukrayna tarafından düzenlenen 28 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiği bildirildi.


Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'ndaki hedeflere 28 İHA ile “terör saldırısı” girişiminde bulunduğu belirtilerek bu saldırıların engellendiği kaydedildi.


Rus hava savunma sistemlerinin 17 İHA’yı imha ettiği, 11'ini de elektronik harp araçlarıyla engellediği ifade edilen açıklamada, İHA’ların hedefine ulaşamadan düşürüldüğü aktarıldı.


Açıklamada,
“Engellenen terör saldırısı sonucunda can kaybı veya hasar meydana gelmedi.”
ifadeleri kullanıldı.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, dün Kırım Köprüsü'ne Ukrayna güçleri tarafından iki insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını ve bunun "terör saldırısı" olduğunu duyurmuştu. Saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybetmişti.


Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü
Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü

Ukrayna basını, dün gece Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının, SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından planlandığı ve su üstü insansız hava araçlarının yardımıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Haber sitesine konuşan kaynağın, “Köprüye su üstü İHA’larıyla saldırıldı. Köprüye ulaşmak zordu ancak sonunda bunu yapmak mümkün oldu.” ifadesine yer verildi. Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını, bu nedenle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirtmişti. Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülmüştü. Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtmişti.


#Kırım
#Rusya
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
3 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar 2023