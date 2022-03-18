Dünya Rusya, Ukraynanın Luhansk bölgesinin yüzde 90ını ele geçirdiğini duyurdu
AVRUPA

Rusya, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin yüzde 90'ını ele geçirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki toprakların yüzde 90'ının ele geçirildiğini belirtti. Mariupol kentinin kuşatıldığını ifade eden Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu kentin merkezinde çatışmaların sürdüğünü belirtti.

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Haber Merkezi AA
Rusya, Ukraynanın Luhansk bölgesinin yüzde 90ını ele geçirdiğini duyurdu
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Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Ukrayna'da bazı yerleşim birimlerinin ele geçirildiğini belirten Konaşenkov, "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin topraklarının yüzde 90'dan fazlası ele geçirildi" dedi.

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Mariupol kentinin kuşatıldığını ifade eden Konaşenkov, bu kentin merkezinde çatışmaların sürdüğünü belirtti.


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Ukrayna'da son 24 saatte 81 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rus ordusunun, Ukrayna'da son 24 saatte 81 askeri altyapı tesisini imha ettiğini aktaran Konaşenkov, şunları kaydetti:

  • "Ukrayna'ya ait toplam 183 insansız hava aracı (İHA), 1406 tank ve çeşitli zırhlı araç, 138 uçaksavar füze sistemi, 535 obüs ve havan topu ve 1197 özel askeri araç yok edildi."

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