Rusya, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin yüzde 90'ını ele geçirdiğini duyurdu

Dünya

Kanada hükümeti duyurdu: Savaştan kaçan Ukraynalılara 3 yıl oturum ve çalışma izni

Kanada hükümeti Ukrayna vatandaşlarına 3 yıla kadar oturma ve çalışma izni verileceğini açıkladı. Kanada’da ülkenin özellikle orta kesiminde çok sayıda Ukraynalı göçmen bulunuyor. Bu kişilerin ailelerinin, tanınan 3 yıllık haktan faydalanabilecekleri ifade edildi.