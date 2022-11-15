Dünya Rusya Ukraynanın saldırısı neticesinde Belgorod bölgesinde 2 kişi öldü
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Rusya: Ukrayna’nın saldırısı neticesinde Belgorod bölgesinde 2 kişi öldü

Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırılar hakkında bilgi verdi.

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Haber Merkezi AA
Rusya: Ukrayna’nın saldırısı neticesinde Belgorod bölgesinde 2 kişi öldü
Arşiv.

Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin olduğunu kaydeden Gladkov, “Şebekino kentine yönelik saldırı neticesinde ilk bilgilere göre 2 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.” dedi.

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