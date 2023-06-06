Rusya: Ukrayna'nın sekiz Leopard tankını yok ettik

Amerikan Forbes dergisi, 13 yıl MİT Başkanlığı görevinde bulunan Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasını, ABD'den Avrupa'ya, Afrika'dan Çin'e kadar etkisi olacak ve iz bırakacak diye değerlendirdi. Fidan'ın eski görevinde sahada elde ettiği tecrübenin Türk dış politikasında somut etkiye sebep olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçiminde bunun etkin rol oyandığı kaydedildi.