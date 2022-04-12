Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusya Ukraynaya ait 130 uçak, 99 helikopter ve 2 bin 153 tank imha edildi
AVRUPA

Rusya: Ukrayna'ya ait 130 uçak, 99 helikopter ve 2 bin 153 tank imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 99 helikopter ve 2 bin 153 tank ile zırhlı aracı vurduklarını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya: Ukraynaya ait 130 uçak, 99 helikopter ve 2 bin 153 tank imha edildi
İgor Konaşenkov

İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada Ukrayna’da Rus ordusunun devam eden taarruzlarına ilişkin bilgi verdi.

Luhansk bölgesinde Popasnaya yerleşim birimi yakınlarında Rus topçu birliklerinin Ukrayna ordusunun 24. Mekanize Tugayı’nın 6 destek noktasını ateş altına aldığını belirten Konaşenkov, “Yapılan saldırı sonucunda 120’den fazla birlik personeli, 11 zırhlı araç ve 14 otomobil imha edildi.” dedi.

Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna’ya ait 38 askeri nesneyi yok ettiği bilgisini veren Konaşenkov, bunların arasında Luhansk ve Harkiv bölgelerinde yer alan cephanelikler bulunduğunu aktardı.

Oçakov ve Mıkolayiv üzerinde 2 insansız hava aracını da vurduklarını ifade eden Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 99 helikopter, 244 hava savunma füze sistemi, 445 insansız hava aracı, 2 bin 153 tank ve zırhlı araç, 241 çok namlulu roketatar, 924 obüs ve havan topu, 2 bin 63 özel askeri araç vuruldu.” şeklinde konuştu.

Putin'den 'İstanbul müzakeresi' açıklaması: Ukrayna kendi anlamasından çekildi
DÜNYA
Putin'den 'İstanbul müzakeresi' açıklaması: Ukrayna kendi anlamasından çekildi

Macron'un 'boş dayanışma mesajları' yeni bir kelimeye ilham oldu: Macronete
DÜNYA
Macron'un 'boş dayanışma mesajları' yeni bir kelimeye ilham oldu: Macronete
TVNET Türkistanda

TVNET Türkistan'da

İftar sofralarına Hace Ahmed Yesevi'nin kabriden konuk olundu.
İstanbul Havalimanı 4 basamak yükseldi

İstanbul Havalimanı 4 basamak yükseldi

'Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı' listesi açıklandı.
İBB Sözcüsü Ongundan kar esareti sırasındaki yurt dışı tatiline yeni savunma: Uludağdan da ucuz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Çok sayıda yaralı var.
Miniklere<br>ara tatil hediyesi

Miniklere
ara tatil hediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Etkinlikleri Haftası programı düzenliyor.

AB'ye üyelikte toplumsal destek yok.

Putin: Ukrayna İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmadan uzaklaştı.

ABD'de yılık enflasyon rekor kırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.