Dünya Rusya Ukraynaya ait 201 uçak 130 helikopter 3 bin 525 tank ve zırhlı yok ettik
AVRUPA

Rusya: Ukrayna’ya ait 201 uçak 130 helikopter 3 bin 525 tank ve zırhlı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna’ya ait 201 uçak, 130 helikopter, 3 bin 525 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini belirtti. Konaşenkov, Rus askerlerinin Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Rusya: Ukrayna’ya ait 201 uçak 130 helikopter 3 bin 525 tank ve zırhlı yok ettik
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov

Rus ordusunun Ukrayna’da taarruzlarının sürdüğünü belirten Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesinde Udaçnoye tren istasyonu civarında ABD ve Avrupa ülkelerinden de dahil olmak üzere Ukraynalı milliyetçi güçlere teslim edilen silah ve askeri teçhizatın imha edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Luhansk bölgesinde yabancı paralı savaşçıların dağıtım noktası ve Harkiv ile Luhansk bölgesinde iki çok namlulu roketatarın yok edildiğini de aktardı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin, Luhansk bölgesinde Lisiçansk’ta bir komuta merkezi ile Buk-M1 hava savunma füze sistemi telsiz istasyonunu vurduğunu kaydeden Konaşenkov, askeri birlikler ve teknik araçların toplandığı 63 alanın da imha edildiğini dile getirdi.

Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 120’den fazla Ukraynalı milliyetçi güç, iki tank, yedi obüs ve 11 askeri aracın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Rus hava savunma sistemleriyle bir günde sekiz Ukrayna insansız hava aracını düşürdüklerini bildiren Konaşenkov, topçu ve füze birliklerinin 247 askeri bölgeyi ateş altına aldığı bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, "Ukrayna’ya ait bugüne kadar 201 uçak, 130 helikopter, bin 196 insansız hava aracı, 338 hava savunma füze sistemi, 3 bin 525 tank ve zırhlı araç, 515 çok namlulu roketatar, 1933 obüs ve havan topu, 3 bin 583 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

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