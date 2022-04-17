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Dünya Rusya Ukraynaya ait iki adet MİG-29 savaş uçağını düşürdü
AVRUPA

Rusya Ukrayna’ya ait iki adet MİG-29 savaş uçağını düşürdü

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, iki ülke tarafından da operasyonun son durumuna ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’ya ait iki adet MİG-29 tipi savaş uçağının Rus ordusu tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Rusya Ukrayna’ya ait iki adet MİG-29 savaş uçağını düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait iki adet MİG-29 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün Ukrayna’ya ait 44 askeri tesisin vurulduğunu ifade ederek, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’da özel bir askeri operasyona devam ediyor. Barvenkovo ve Dobropolye yerleşim bölgelerindeki yakıt ve mühimmat depoları hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi. Operasyonel taktik hava birimleri Ukrayna’ya ait 44 hedefi imha etti. Bunların arasında Avdeyevka bölgesinde 2 komuta merkezi ve S-300 uçaksavar füze sistemi aydınlatma ve hedefleme radarı, Zavgorodneye ve Protopopovka bölgelerinde 3 roket ve topçu silahları deposu, Krasnıy Liman, Novoselovka, Rubejnoye, Ugledar, Popasnaya, Prişib ve Gusarovka bölgelerinde 23 askeri personel ve teçhizat yığılma sahası imha edildi” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna’ya ait iki adet MİG-29 savaş uçağı düşürüldü”

Ukrayna’ya ait savaş uçaklarının da hava savunma sistemleri ile havada vurulduğunu aktaran Konaşenkov, “Füze ve Topçu Kuvvetleri ile aralarında dört komuta merkezinin, dört topçu bataryasının, iki yakıt deposunun ve düşmana ait 103 tutunma noktası ile insan gücü yığınağının bulunduğu toplam 113 unsur vuruldu. Rus hava savunma sistemleri, Harkov bölgesindeki Fedorovka ve Zavody yerleşim alanlarının yakınında Ukrayna’ya ait 2 adet MİG-29 savaş uçağını düşürdü. Pavlograd bölgesi Preobrazhenskoye köyü yakınlarında Ukrayna’ya ait insansız hava aracı düşürüldü. Özel askeri operasyonların başlangıcından bu yana 136 uçak, 471 insansız hava aracı, 249 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 308 tank ve diğer zırhlı savaş araçlar, 254 çoklu fırlatma roket sistemi, 998 sahra topçusu silahlar ve havanların yanı sıra 2 bin 171 özel askeri araç imha edildi” dedi.

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