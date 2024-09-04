Rusya Ukrayna’ya füze yağdırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Poltava kasabasında askeri bir enstitüye saldırı düzenlediğini iddia etti. Zelenski, saldırıda en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 180'den fazla kişinin yaralandığını söyledi. Bir video mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın iki balistik füze ile düzenlediğini iddia ettiği saldırıda Askeri İletişim Enstitüsü binasının hasar gördüğünü açıkladı. Zelenski, saldırı hakkında derhal kapsamlı bir soruşturma talimatı verirken Batılı ülkelere çağrılarını yineleyerek uzun menzilli silahların 'Rusya içlerine saldırı düzenlenmesi için kullanılmasına' izin verilmesini talep etti.