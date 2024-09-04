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Dünya

Rusya Ukrayna’ya füze yağdırdı

Rusya, Ukrayna’ya 2024 yılının en ölümcül füze saldırısını düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, füzenin Poltava kentindeki bir eğitim kurumu ile bir hastaneye isabet ettiğini ve 41 kişinin öldüğünü, 180'den fazla yaralının olduğunu duyurdu. Poltava Valisi kentte üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

04:00 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:18 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Poltava kasabasında askeri bir enstitüye saldırı düzenlediğini iddia etti. Zelenski, saldırıda en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 180'den fazla kişinin yaralandığını söyledi. Bir video mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın iki balistik füze ile düzenlediğini iddia ettiği saldırıda Askeri İletişim Enstitüsü binasının hasar gördüğünü açıkladı. Zelenski, saldırı hakkında derhal kapsamlı bir soruşturma talimatı verirken Batılı ülkelere çağrılarını yineleyerek uzun menzilli silahların 'Rusya içlerine saldırı düzenlenmesi için kullanılmasına' izin verilmesini talep etti.



#Rusya
#Ukrayna
#Saldırı
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