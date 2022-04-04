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Dünya Karadaki gerilim uzaya da sıçradı Rusyadan sürpriz adım geldi
AVRUPA

Karadaki gerilim uzaya da sıçradı: Rusya'dan sürpriz adım geldi

Rusya, Ukrayna işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlar kaldırılıncaya kadar Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) iş birliğini sonlandıracağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Uluslararası Uzay İstasyonundaki iş birliğini sonlandırıyor
Foto/arşiv

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı, yörünge laboratuvarında artık NASA ve Avrupa Uzay Ajansı da dahil olmak üzere ortaklarıyla çalışmayacağını söyledi.

Başkan Dmitry Rogozin, Twitter'da yaptığı açıklamada Kremlin'e mevcut projelerin tamamlanması için bir zaman çizelgesi sunacağını söyledi.

ISS'deki çoğu astronot şu anda Rus Soyuz uçuşlarında Dünya'ya dönüyor, ancak Elon Musk'ın SpaceX Crew Dragon'u da şimdi mürettebatı uzay istasyonuna taşıyor ve 2020'deki ilk yolculuğundan bu yana dört ziyaret gerçekleştirdi.

Mevcut ekip üç Amerikalı (Kayla Barron, Thomas Marshburn, Raja Chari), üç Rus (Oleg Artemyev, Denis Matveev, Sergey Korsakov) ve bir Alman'dan (Matthias Maurer) oluşuyor.

Soğuk Savaş sonrası yumuşamanın bir sembolü olan ISS, ABD tarafından gelen yaşam desteği ve Rusya tarafından Dünya'ya düşmesini engelleyen itiş gücü ile iki kritik bölüme sahip.

Rus ordusunun geri çekildiği bölgelerde korkunç görüntüler: 410 sivilin cesedinin bulundu
FOTOĞRAF 29
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, geçtiğimiz günlerde başkent Kiev bölgesinde bulunan Bucha, Irpin ve Gostomel’den Rus ordusu geri çekilmişti.
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Söz konusu şehirlerde yapılan arama ve temizlik çalışmalarında, 410 sivil vatandaşın cesedine ulaşıldığı aktarıldı.
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Yetkililer, sivillerin bazılarının elleri bağlı bir şekilde infaz edildiğini, kanalizasyon kuyusuna atıldığını ve toplu mezarlara gömüldüğü bildirildi.
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Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamasında, \"Kiev bölgesi bir turizm durağı değil suç mahalli haline gelmiş. Saldırıların ilk gününden bu yana Ukrayna halkına karşı yapılan soykırım için savcılık ve istihbarat makamları beraber çalışıyor. Kiev bölgesinden 410 sivil vatandaşın cesedi çıkarıldı. Aralarından 140 tanesi ben ve diğer uzamanlar tarafından incelendi. Kolluk kuvvetleri çalışıyor ve Rusya’nın savaş suçlarını belgeliyor. Adliyenin tıp bürosuna sürekli savcılar, uzmanlar, görgü tanıkları geliyor ve DNA örnekleri alınıyor. Bu cehennemi oluşturanları cezalandırmak için olanları belgelemek gerekiyor. Uluslararası mahkemelerde adalet önüne çıkacaklar\" ifadelerini kullandı.
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Rus ordusunun, Kiev yakınlarındaki bölgelerden çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan sivil can kayıpları tartışmalara yol açtı.
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
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Guterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Buça şehrinde öldürülen sivillerin cesetlerinin kendisini şok ettiğini söyledi.
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Sivil ölümlerine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Guterres, \"Bağımsız bir soruşturma, etkili bir hesap verebilirlik için gerekli.\" ifadesini kullandı.
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Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
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Title
Rus ordusunun geri çekildiği bölgelerde korkunç görüntüler: 410 sivilin cesedinin bulundu
Rus ordusunun, Kiev yakınlarındaki bölgelerden çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan sivil can kayıpları tartışmalara yol açtı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres 410 sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması yönünde çağrıda bulundu.

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