Rusya ve Belarus arasında Wagner krizinde Ayasofya detayı: Özel güvenlik görevlileri İstanbul'a gelecekmiş

Belarus ile Rusya arasında yaşanan Wagner krizibüyüyor. Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 hafta kala Rus özel askeri şirketi Wagner’e bağlı olan 32 paralı askerin Minsk yakınlarında, birinin de ülkenin güney kısmında gözaltına alınmıştı.

Basına yansıyan haberlere göre Belarus’ta 9 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanya sürecini baltalamak için ülkeye 200’den fazla Rus paralı askeri geldiği duyuruldu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yakalanan 33 Rusya vatandaşının ‘farklı amaçlar’ için ülkede bulunduğunu öne sürerek 200 kişilik bir grubun parçası olduğunu söyledi. Lukaşenko, Wagner militanı olduğu öne sürülen kişilere emir veren asıl kişileri tespit edeceklerini belirtti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko

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İfadelerde İstanbul detayı dikkat çekti

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sorgulanan özel güvenlikçilerden bazıları, Ayasofya'yı görmek için İstanbul'a gelme niyetinde olduklarını basına yanısıyan ifadelerinin arasında.

The Moscow Times'ın haberine göre, gözaltındaki 33 kişiden bazılarının Minsk'ten İstanbul'a gideceklerini söyledikleri, kalanlarının ise tamamen farklı destinasyonlar söyledikleri belirtildi.

Bu arada Rusya'nın Belarus Büyükelçiliği Başkonsolosu Kirill Plentyev, 33 özel güvenlikçinin gitmek istedikleri nihai varış noktasını açıkladı.

Rus diplomat, gözaltına alınan kişilerin Minsk'ten İstanbul'a, oradan da bir Latin Amerika ülkesine uçmayı planladıklarını söyledi.

Plentyev, bu ülkenin neresi olduğunu açıklamadı.

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Rusya basınına yansıyan bazı yorumlarda kimi uzmanlar, gözaltına alınanların bazılarının Doğu Ukrayna'da Rus yanlısı güçler arasında çatıştıklarını iddia ederken, bazı uzmanlar ise "Koronavirüs yüzünden Minsk'i aktarma noktası olarak kullanan ve başka ülkelere transfer edilmeye hazırlanan paralı askerler olduklarını" savundu.

Rakipsiz aday oldu

Belarus’ta, 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak seçimlerde yeniden seçilmek için uğraşan, 1994'ten beri koltuğunu koruyan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, iki önemli rakibinin adaylığının reddedilmesi üzerine "rakipsiz" kalmış ama ülkede muhalif gösteriler yaşanmıştı.