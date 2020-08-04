Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Rusya ve Belarus arasında Wagner krizinde Ayasofya detayı Özel güvenlik görevlileri İstanbula gelecekmiş
AVRUPA

Rusya ve Belarus arasında Wagner krizinde Ayasofya detayı: Özel güvenlik görevlileri İstanbul'a gelecekmiş

Rusya ile Belarus arasında gözaltına alınan özel güvenlik şirketi Wagner mensupları gerilimi sürerken, ilginç bir gelime yaşandı. Belarus Soruşturma Komitesi Başkanı İvan Noskeviç, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya bilgi verirken gözaltındaki bazı isimlerin Ayasofya'yı görmek için İstanbul'a geleceklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gözaltına alınan özel güvenlik şirketi Wagner mensupları.
Gözaltına alınan özel güvenlik şirketi Wagner mensupları.

Belarus ile Rusya arasında yaşanan Wagner krizibüyüyor. Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 hafta kala Rus özel askeri şirketi Wagner’e bağlı olan 32 paralı askerin Minsk yakınlarında, birinin de ülkenin güney kısmında gözaltına alınmıştı.

Basına yansıyan haberlere göre Belarus’ta 9 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanya sürecini baltalamak için ülkeye 200’den fazla Rus paralı askeri geldiği duyuruldu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yakalanan 33 Rusya vatandaşının ‘farklı amaçlar’ için ülkede bulunduğunu öne sürerek 200 kişilik bir grubun parçası olduğunu söyledi. Lukaşenko, Wagner militanı olduğu öne sürülen kişilere emir veren asıl kişileri tespit edeceklerini belirtti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko

Emri vereni bulacağız: Rusya-Belarus arasında gerilim büyüyor
DÜNYA
Emri vereni bulacağız: Rusya-Belarus arasında gerilim büyüyor

İfadelerde İstanbul detayı dikkat çekti

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sorgulanan özel güvenlikçilerden bazıları, Ayasofya'yı görmek için İstanbul'a gelme niyetinde olduklarını basına yanısıyan ifadelerinin arasında.

The Moscow Times'ın haberine göre, gözaltındaki 33 kişiden bazılarının Minsk'ten İstanbul'a gideceklerini söyledikleri, kalanlarının ise tamamen farklı destinasyonlar söyledikleri belirtildi.

Bu arada Rusya'nın Belarus Büyükelçiliği Başkonsolosu Kirill Plentyev, 33 özel güvenlikçinin gitmek istedikleri nihai varış noktasını açıkladı.

Rus diplomat, gözaltına alınan kişilerin Minsk'ten İstanbul'a, oradan da bir Latin Amerika ülkesine uçmayı planladıklarını söyledi.

Plentyev, bu ülkenin neresi olduğunu açıklamadı.

Rusya ile Belarus arasına koronavirüs testi girdi: Canı cehenneme
KORONAVİRÜS
Rusya ile Belarus arasına koronavirüs testi girdi: Canı cehenneme
  • Rusya basınına yansıyan bazı yorumlarda kimi uzmanlar, gözaltına alınanların bazılarının Doğu Ukrayna'da Rus yanlısı güçler arasında çatıştıklarını iddia ederken, bazı uzmanlar ise "Koronavirüs yüzünden Minsk'i aktarma noktası olarak kullanan ve başka ülkelere transfer edilmeye hazırlanan paralı askerler olduklarını" savundu.

Rakipsiz aday oldu

Belarus’ta, 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak seçimlerde yeniden seçilmek için uğraşan, 1994'ten beri koltuğunu koruyan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, iki önemli rakibinin adaylığının reddedilmesi üzerine "rakipsiz" kalmış ama ülkede muhalif gösteriler yaşanmıştı.

Belarus lideri bu kez de kadınları kızdırdı: Benim ülkemi kadın yönetemez, adam lazım
DÜNYA
Belarus lideri bu kez de kadınları kızdırdı: Benim ülkemi kadın yönetemez, adam lazım
Abone Ol Google News
Okullar açılacak mı?

Okullar açılacak mı?

Prof. Dr. Ceyhan'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren mesaj.
Bankalarkanunu deliyor

Bankalar
kanunu deliyor

ATM'ye gidip hukuksuzluğu gözler önüne serdi.
Sinan Oğanın hedef gösterdiği Yeni Şafak Editörü Hamza Hıdır tehdit mesajları alıyor

Tatil bitti<br>trafik başladı

Tatil bitti
trafik başladı

​Sabah saatlerinde yüzde 30'lara kadar ulaştı.

O işletme kapatıldı

O işletme kapatıldı

​Bakan Ersoy 'yanına kar kalmayacak' demişti.
Zararı<br>yararından çok

Zararı
yararından çok

Trump'tan dikkat çeken karantina açıklaması..
Galatasaray'a <br>mesaj yolladı

Galatasaray'a
mesaj yolladı

​Transfer iddialarını paylaşımıyla doğruladı.
Yüzlerce<br>yolcu mahsur kaldı

Yüzlerce
yolcu mahsur kaldı

İstanbul'a gelirken denizin ortasında arızalandı.
'Bu çok iyi haber'

'Bu çok iyi haber'

Alman Paul-Ehrlich Enstitüsü'nden aşı açıklaması.
Kandil'de<br>ne pazarlığı yaptınız?

Kandil'de
ne pazarlığı yaptınız?

İşte ​ABD'nin terörü finanse ettiğini gösteren o sözleşme ve kurulan çetenin detayları...
Büyük İsrail<br>projesi çöktü

Büyük İsrail
projesi çöktü

​Mehmetçik, Mahmur ve Sincar için hazırlanıyor.
Küstah Hafter<br>Türkiye'yi tehdit etti

Küstah Hafter
Türkiye'yi tehdit etti

​Türk askerlerine merhamet yok çünkü hak etmiyorlar.
İlk<br>teslimat eylülde

İlk
teslimat eylülde

​Milli elektronik kelepçe tamam.
Kurbanda<br>bağış rekoru

Kurbanda
bağış rekoru

​​Kovid-19 nedeniyle kurban kesmeyen vatandaşlar bağış rekoru kırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.