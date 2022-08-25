Rusya ve Çin korkusu satışları artırdı: Avrupa'da F-35 çılgınlığı
ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen F-35'in ihracat pazarındaki başarısı dikkat çekmeye devam ediyor. Rusya ve Çin'i tehdit olarak gören ülkeler ABD'nin kapısını F-35 için çalmaya devam ediyor. Lockheed Martin, uçağa olan yoğun talebi karşılamak için her 24 saatte bir üç vardiya çalışmak zorunda kalabilir.
Amerikan 5. nesil savaş uçağı F-35 yüksek maliyetiyle çeşitli tartışmaların konusu olurken, gizli savaş uçağına olan talep günden güne artıyor.
Savunma politikaları uzmanları, F-35'in bu kadar popüler olmasının nedenini Rusya ve Çin tarafından tehdit edilen ülkelerin kendilerini korumak için çare aramasına bağlıyor.
AVRUPA'DA F-35 ÇILGINLIĞI
Alman hükümetinin Tornado uçaklarının yerine ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı alacağı açıklanmıştı.
Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Alman ordusu 100 milyar avroluk yeni modernizasyon programı kapsamında hava kuvvetlerini F-35 savaş uçaklarıyla donatmak istiyor.
Üretici Lockheed Martin'den alınacak yeni F-35 savaş uçakları, 1980'den beri Alman Hava Kuvvetlerinde kullanılan ve ABD nükleer bombalarını taşıyabilen tek Alman jeti olan Tornado savaş uçaklarının yerini alacak.
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Dünyanın en modern savaş uçağı olarak sunulan F-35'lerden Almanya'nın en fazla 35 adet alması planlanıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ordunun (Bundeswehr) modernizasyonu ve güçlendirilmesi için 100 milyar avroluk mali kaynak ayrılacağını ve savunma harcamalarının artırılacağını duyurmuştu.