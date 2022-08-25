Dünya Rusya ve Çin korkusu satışları artırdı Avrupada F-35 çılgınlığı
AVRUPA

Rusya ve Çin korkusu satışları artırdı: Avrupa'da F-35 çılgınlığı

ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen F-35'in ihracat pazarındaki başarısı dikkat çekmeye devam ediyor. Rusya ve Çin'i tehdit olarak gören ülkeler ABD'nin kapısını F-35 için çalmaya devam ediyor. Lockheed Martin, uçağa olan yoğun talebi karşılamak için her 24 saatte bir üç vardiya çalışmak zorunda kalabilir.

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Rusya ve Çin korkusu satışları artırdı: Avrupada F-35 çılgınlığı
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Amerikan 5. nesil savaş uçağı F-35 yüksek maliyetiyle çeşitli tartışmaların konusu olurken, gizli savaş uçağına olan talep günden güne artıyor.

Savunma politikaları uzmanları, F-35'in bu kadar popüler olmasının nedenini Rusya ve Çin tarafından tehdit edilen ülkelerin kendilerini korumak için çare aramasına bağlıyor.

AVRUPA'DA F-35 ÇILGINLIĞI

Alman hükümetinin Tornado uçaklarının yerine ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı alacağı açıklanmıştı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Alman ordusu 100 milyar avroluk yeni modernizasyon programı kapsamında hava kuvvetlerini F-35 savaş uçaklarıyla donatmak istiyor.

Üretici Lockheed Martin'den alınacak yeni F-35 savaş uçakları, 1980'den beri Alman Hava Kuvvetlerinde kullanılan ve ABD nükleer bombalarını taşıyabilen tek Alman jeti olan Tornado savaş uçaklarının yerini alacak.

Dünyanın en modern savaş uçağı olarak sunulan F-35'lerden Almanya'nın en fazla 35 adet alması planlanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ordunun (Bundeswehr) modernizasyonu ve güçlendirilmesi için 100 milyar avroluk mali kaynak ayrılacağını ve savunma harcamalarının artırılacağını duyurmuştu.

Düşen F-35 uçağında Rusya paniği: İngiliz ordusu alarma geçti
FOTOĞRAF 13
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İngiltere'ye ait bir F-35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştüğü açıklandı.
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Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, \"HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı\" belirtildi.
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İngiliz basını Kraliyet Donanması'nın F-35 jetini enkazına ulaşmak için Rusya ile yarıştığını duyurdu.
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Aynı haberlere göre, uçaktaki teknoloji, F-35B'nin görülmeden süpersonik hızlarda uçmasını sağlayan çok gizli radar ve sensörlere ev sahipliği yapıyor.
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İngiliz Silahlı Kuvvetleri dün gece, Rus donanmasının eline geçmesi ihtimaline karşı savaş uçağının parçalarını kurtarmak için büyük bir uğraş verdi.
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Daily Mail'in haberine göre, uçağın enkazı Çarşamba öğleden sonra bulundu. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Daha önce kaza ile ilgili yapılan açıklamada pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü bilgisine yer verilmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağın altı çizilmişti.
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100 milyon sterlin değerindeki uçak İngiltere'nin ilk F-35 kaybı olarak tarihe geçti.
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F-35 Lightning II (Şimşek II), savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan bir savaş uçağı olarak biliniyor.
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ABD deniz ve hava kuvvetlerindeki F-16, A-10, FA-18 (yeni olan EF \"Super Hornet\" varyantları hariç), AV-8B'leri İngiltere ise Harrier'ları bu uçak ile değiştiriyor.​
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Uçak F-22'de kullanılan teknolojilerden faydalanılarak üretildi.
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Radardaki izi F-22 kadar küçük olamasa bile günümüz uçaklarından düşüktür. Bunu sağlamak için silah istasyonları gövdenin içine saklanmış, daha keskin geometriye sahip bir gövde tasarımı yapılmış, kompozit malzemelerin kullanım oranı artmış ve özel RAM (Radar Absorbing Material) boyama yapılmıştır.
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Düşen F-35 uçağında Rusya paniği: İngiliz ordusu alarma geçti
İngiltere'ye ait bir F-35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştü. İngiliz basını Kraliyet Donanması'nın F-35 jetini enkazına ulaşmak için Rusya ile yarıştığını duyurdu.

Türkiye F-35'in peşini bırakmıyor: Uçaklar için ABD'li lobi şirketiyle anlaşma uzatıldı
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Türkiye F-35'in peşini bırakmıyor: Uçaklar için ABD'li lobi şirketiyle anlaşma uzatıldı
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