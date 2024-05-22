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Dünya

Rusya ve Fransa arasında gerilim tırmanıyor: Paris'e savaş tehdidi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri güç göndermesi halinde Rusya'nın tepkisinin yalnızca siyasi olmayacağını söyledi.

09:32 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:34 - 22/05/2024 Çarşamba
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Rusya
ve Ukrayna arasında süren savaşın yankıları sürüyor.

Daha önce Fransa Savunma Bakanlığı'nın, Ukrayna'ya 2 bin askerden oluşan birlik gönderme hazırlığında olduğu iddia edilmişti.


Macron'dan Rusya açıklaması


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hem içeride hem de savaş alanında daha saldırganlaştığını belirterek, "Rusya'nın yenilgiye uğratılmasının Avrupa'da güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini söylüyoruz." demişti.


Moskova'dan Paris'e uyarı


RIA haber ajansının aktardığına göre, Bakanlığın Avrupa Dairesi Başkanı Artyom Studnikov, Rusya'nın böyle bir durumda ne gibi önlemler alacağını belirtmedi ancak Moskova'nın Paris'i uyardığını söyledi.


Nükleer tehdit


Studnikov, Fransız kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermenin iki nükleer silahlı ülke arasında çatışma riskini artıracağını da sözlerine ekledi.




#Rusya
#Fransa
#savaş
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