Rusya ve İran iki yeni nükleer tesis inşası için anlaştı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Behruz Kemalvendi, Rusya ile ortak inşa edilen Buşehr Nükleer Tesisi‘ni daha önce teslim aldıklarını belirterek, Moskova yönetimi ile 2 yeni nükleer tesis inşası konusunda daha anlaştıklarını açıkladı.

"Baskılara rağmen nükleer çalışmalarımıza devam etmekte kararlıyız"

Rusya ile İran arasında yeni bir nükleer tesis anlaşması yapıldı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Behruz Kemalvendi, Rusya'nın İran'da iki yeni nükleer tesis daha inşa etme planına ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya ile nükleer enerji alanında işbirliğine önem verdiklerini belirtti. Rusya ile ortak inşa edilen Buşehr Nükleer Tesisi‘ni daha önce teslim aldıklarını belirten Kemalvendi, Moskova yönetimi ile 2 yeni nükleer tesis inşası konusunda daha anlaştıklarını ifade etti. Kemalvendi, Nükleer enerji çalışmalarında yeni işbirliği alanları oluşturmak istiyoruz. Ülkemizin nükleer faaliyetlerine yönelik tüm engelleyici uluslararası baskılara rağmen, nükleer çalışmalarımıza devam etmekte kararlıyız" dedi.

"Rusya ile önemli ilerlemeler kaydettik"

İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik yaptırımlara değinen Kemalvendi, yaptırımların nükleer çalışmalar için artık engel oluşturmadığını vurgulayarak, Nükleer çalışmaların faydalı etkisini tıptan tarıma ve sanayiye kadar birçok sektörde görebiliyoruz. Uluslararası ve bölgesel işbirlikleri ile de bu alandaki barışçıl çalışmalarımızı güçlendiriyoruz. Rusya ile yeni nükleer tesislerin inşası konusunda önemli ilerlemeler kaydettik" ifadelerini kullandı.

Kemalvendi, Rusya ile birlikte kurulacak yeni nükleer tesislerin İran'ın hangi bölgesinde inşa edileceğine dair ayrıntı vermedi.

İran'ın nükleer faaliyetleri Batı'yı endişelendiriyor

ABD ile İran arasında 2015 yılında imzalanan Nükleer Antlaşma‘nın iptali sonrası Tahran yönetimi nükleer çalışmalarını hızlandırmış ve ülkenin farklı bölgelerinde bulunan nükleer tesislerindeki uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artırma kararı almıştı. İran'da Batılı ülkeler ile gerginliğe neden olan 8 nükleer tesis olduğu biliniyor. Bu nükleer tesislerin başında ise Arak (Hondab) Ağır Su Reaktörü, Fordo ve Natanz nükleer tesisleriyle birlikte Buşehr Nükleer Santrali geliyor. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler Tahran yönetiminin bu tesislerde nükleer silah üretmeye çalıştığını iddia ederken, İran nükleer çalışmalarının barışçıl olduğunu ve nükleer faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların ülkenin egemenliğini ihlal anlamına geldiğini savunuyor. Basra Körfezi kıyısında yer alan Rusya'nın inşa ettiği Buşehr Nükleer Tesisi‘nin ise inşasına 1995 yılında 2 ülke arasında imzalanan nükleer işbirliği anlaşması ile başlanmış ve 2012 yılında tesis tam kapasite ile aktif olmuştu.







