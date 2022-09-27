Dünya Rusya ve Japonya arasında casus diplomat krizi
ASYA

Rusya ve Japonya arasında ‘casus diplomat’ krizi

Japonya, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB), ülkenin Vladivostok Konsolosluğu diplomatlarından Motoki Tatsunori’yi “casusluk iddiasıyla” gözaltına almasını protesto etti. Rusya’nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin, FSB’nin Japon diplomatın gözaltına alınması ve “istenmeyen kişi” ilan edilmesi sonrasında, Japonya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Motoki’nin “gözünün bağlandığını, fiziksel olarak kısıtlandığını” belirterek, Japon diplomata “zor kullanıldığını” söyledi.

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Rusya ve Japonya arasında ‘casus diplomat’ krizi
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Japonya, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB), ülkenin Vladivostok Konsolosluğu diplomatlarından Motoki Tatsunori’yi “casusluk iddiasıyla” gözaltına almasını protesto etti.

Rusya’nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin, FSB’nin Japon diplomatın gözaltına alınması ve “istenmeyen kişi” ilan edilmesi sonrasında, Japonya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Motoki’nin “gözünün bağlandığını, fiziksel olarak kısıtlandığını” belirterek, Japon diplomata “zor kullanıldığını” söyledi.

“Casusluk iddialarına” karşın Japon diplomatın “hiçbir yasa dışı faaliyete” karışmadığını savunan Hayaşi, Rusya’nın tutumunu “Viyana Konvansiyonunun açık ve ciddi ihlali” olarak niteledi.

Dışişleri Bakanlığı, olayın şiddetle protesto edildiğinin Rus Büyükelçi Galuzin’e aktarıldığını açıkladı. Öte yandan, Rusya’dan resmi özür beklendiği ve tekrarlanmasına karşı önlem alınmasının talep edildiği belirtildi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da Motoki’nin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade ederek, Japon diplomatın hafta içinde Rusya’dan ayrılabileceğini bildirdi.

‘GİZLİ BİLGİLERİ PAYLAŞTI’

FSB’nin açıklamasında, “(Japon diplomat) Motoki Tatsunori, Rusya’nın bir Asya Pasifik ülkesi ile iş birliği ve Batı’nın yaptırım politikasının Primorskiy bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisi hakkında dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında temin ederken gözaltına alındı” ifadelerine yer verilmişti.

Rus tarafının, Japonya’nın Moskova Büyükelçiliğine olayla ilgili protesto notası ilettiği bildirilen açıklamada, Motoki’nin “diplomatik statüsü dışında faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle “istenmeyen kişi” ilan edildiği kaydedilmişti.

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