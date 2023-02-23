Rusya ve Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü trafiğe açıldı

Rusya ile Kırım arasındaki tek kara bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü 8 Ekim'de Ukrayna tarafından patlatıldı. Patlamanın köprü üzerinden geçen bir TIR ile gerçekleştirildiği belirtiliyordu. Ancak bugün ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. Rusya'nın 'Yıkılırsa kıyamet kopar' dediği köprünün ABD'nin Ukrayna'ya verdiği sualtı drone'u ile vurulduğu öne sürüldü.