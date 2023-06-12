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Dünya

Rusya ve Ukrayna arasında 189 esir takas edildi

Rusya ile Ukrayna arasından gerçekleştirilen son esir takası kapsamında 189 esir asker evlerine döndü. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak tarafından yapılan açıklamada Ukrayna saflarında savaşan 95 askerin, esir düştüğü Rusya'dan geri alındığı bildirildi.

09:23 . 12/06/2023 Pazartesi
IHA
Serbest bırakılanlara gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanacağı belirtildi.

Serbest bırakılanlara gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanacağı belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasında esir takasları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak yaptığı açıklamada, Ukraynalı 95 askerin Rusya’dan geri alındığını duyurdu. Savaş esirlerinin evlerine dönmesi için 7 gün 24 saat boyunca çalışma yürüttüklerini belirten Yermak, "95 insanımızı evlerine geri getiriyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ’Herkesi geri getirme’ görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. 7 gün 24 saat boyunca çalışan Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı’na minnettarız" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda, esir düşen ve ölüm tehlikesi altında olan 94 Rus askeri, Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan geri getirildi. Serbest bırakılanlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanacak" ifadeleri kullanıldı.



#Rusya
#Ukrayna
#esir
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