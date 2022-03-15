İşgal saldırılarında 20'nci gün: Sanal müzakere bugün de sürecek
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 20'nci gününe girdi. Rus birliklerinin başkent Kiev'e yönelik ilerleyişi devam ederken, iki ülke arasındaki müzakere görüşmelerinin dördüncü turundan da sonuç çıkmadı. Sanal ortama taşınan görüşmelerin bugün de devam edeceği belirtildi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 20'nci gününde devam ediyor.
İki ülke, dün yeniden müzakere masasına oturdu. Online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü toplantısından da sonuç çıkmadı. Heyetlerin bugün yeniden bir araya geleceği belirtildi.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yabancı uyruklu paralı savaşçı gönderdiğini belirterek, "Tüm yabancı paralı savaşçıların Ukrayna'da bulundukları yerleri biliyoruz. Bu yerlere saldırılar düzenleyeceğiz." dedi.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...
00.09: FOX News haber kanalı kendi yayınında, savaş muhabiri Benjamin Hall'un Ukrayna'da tehlikeli bir bölgede haber yaparken yara aldığını duyurdu.