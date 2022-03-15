İşgal saldırılarında 20'nci gün: Sanal müzakere bugün de sürecek

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 20'nci gününde devam ediyor.

İki ülke, dün yeniden müzakere masasına oturdu. Online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü toplantısından da sonuç çıkmadı. Heyetlerin bugün yeniden bir araya geleceği belirtildi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yabancı uyruklu paralı savaşçı gönderdiğini belirterek, "Tüm yabancı paralı savaşçıların Ukrayna'da bulundukları yerleri biliyoruz. Bu yerlere saldırılar düzenleyeceğiz." dedi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.09: FOX News haber kanalı kendi yayınında, savaş muhabiri Benjamin Hall'un Ukrayna'da tehlikeli bir bölgede haber yaparken yara aldığını duyurdu.

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OYNAT 00:18 Rus kanalında "Savaşa hayır" pankartı gösterilince canlı yayın kesildi Rusya'da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında bir kişi, 'savaşa hayır' yazılı pankart açtı. Pankartın açılmasının ardından canlı yayın yarıda kesilerek, başka görüntüler verildi. Protestocu kadının kim olduğu ya da kanal çalışanı olup olmadığı henüz bilinmiyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:48 Ukrayna'ya ait zırhlı araçların Rus tanklarını imha ettiği anlar Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna bağlı birliklere düzenledikleri saldırı anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Azov Taburu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusuna ait mayınlara karşı dayanıklı Typhoon tipi zırhlı aracın, dört zırhlı araç ve iki adet BBM tipi zırhlı aracın imha edildiği aktarıldı. BiP'te paylaş

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