Dünya İşgal saldırılarında 20nci gün Sanal müzakere bugün de sürecek
AVRUPA

İşgal saldırılarında 20'nci gün: Sanal müzakere bugün de sürecek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 20'nci gününe girdi. Rus birliklerinin başkent Kiev'e yönelik ilerleyişi devam ederken, iki ülke arasındaki müzakere görüşmelerinin dördüncü turundan da sonuç çıkmadı. Sanal ortama taşınan görüşmelerin bugün de devam edeceği belirtildi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya ve Ukrayna savaşında son durum ne? Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinde son durum ne? İşte dakika dakika son gelişmeler
​İşgal saldırılarında 20'nci gün

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 20'nci gününde devam ediyor.

İki ülke, dün yeniden müzakere masasına oturdu. Online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü toplantısından da sonuç çıkmadı. Heyetlerin bugün yeniden bir araya geleceği belirtildi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yabancı uyruklu paralı savaşçı gönderdiğini belirterek, "Tüm yabancı paralı savaşçıların Ukrayna'da bulundukları yerleri biliyoruz. Bu yerlere saldırılar düzenleyeceğiz." dedi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.09: FOX News haber kanalı kendi yayınında, savaş muhabiri Benjamin Hall'un Ukrayna'da tehlikeli bir bölgede haber yaparken yara aldığını duyurdu.

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki yıkım havadan görüntülendi
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Ukrayna'nın Mariupol kentindeki yıkım havadan görüntülendi
Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mariupol kentine saldırıları devam ederken, şehirdeki yıkım havadan görüntülendi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Mariupol bombardımanında 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Rus kanalında
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Rus kanalında "Savaşa hayır" pankartı gösterilince canlı yayın kesildi
Rusya'da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında bir kişi, 'savaşa hayır' yazılı pankart açtı. Pankartın açılmasının ardından canlı yayın yarıda kesilerek, başka görüntüler verildi. Protestocu kadının kim olduğu ya da kanal çalışanı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ukrayna'ya ait zırhlı araçların Rus tanklarını imha ettiği anlar
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Ukrayna'ya ait zırhlı araçların Rus tanklarını imha ettiği anlar
Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna bağlı birliklere düzenledikleri saldırı anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Azov Taburu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusuna ait mayınlara karşı dayanıklı Typhoon tipi zırhlı aracın, dört zırhlı araç ve iki adet BBM tipi zırhlı aracın imha edildiği aktarıldı.

Rusya'nın bombalı saldırısı sonucu yaşanan can pazarı kamerada
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Rusya'nın bombalı saldırısı sonucu yaşanan can pazarı kamerada
Rusya'nın stratejik askeri noktalar haricinde sivil alanları da hedef alması sonucu birçok kişi hayatını kaybediyor. Rusya'nın vurduğu Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesinde de çok sayıda sivil yerleşim alanı zarar gördü. Olay yerine gelen arama kurtarma ekibi enkaz altında kalan insanlara ulaşmaya çalışıyor.

Bir çocuk daha ölümün eşiğinde

Bir çocuk daha ölümün eşiğinde

​Sokak köpeğinden kaçarken otomobil çarptı.
Kerem yıldızlaştı Aslan derbide kazandı

Kerem yıldızlaştı
Aslan derbide kazandı

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Görüntülemek için 250 saat uğraştılar

Görüntülemek için 250 saat uğraştılar

Ormanın hayaletini görüntülediler.

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