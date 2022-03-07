Rusya ve Ukrayna'nın üçüncü tur müzakeresi dört saat sürdü: İnsani koridorlar konusunda küçük de olsa pozitif kararlar alındı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrasında Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakereler devam ediyor.

İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3’üncü turu Belarus'un Belovezhskaya Pushcha bölgesinde yapıldı.

Toplantı yaklaşık dört saat sürdü.

UFAK DA OLSA ADIMLAR ATILDI

Görüşmede net bir sonuç çıkmazken, müzakerelerin devam edeceği belirtildi. Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Üçüncü tur müzakereler sona erdi. Müzakerelerde durumu belirgin bir şekilde iyiye götürecek sonuca ulaşamadık. İnsani koridorlar konusunda az da olsa bir ilerleme sağladık. Ateşkes ve güvenlik garantilerinin yanı sıra düzenlemelerin temel siyasi ayağı üzerinde istişareler devam etti” dedi.

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İnsani koridorlar yarın tekrar açılacak

Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy ise, “Müzakerelerde beklediğimiz sonuç çıkmadı. Ancak bir dahaki sefere daha önemli adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Müzakereler devam edecek” ifadelerini kullanarak, insani koridorların yarın tekrar açılacağını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun ise ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

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"KORİDORLARIN DURUMUNU ELE ALACAĞIZ"

Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmeden önce ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, “Daha önce söz verdiğimiz Donbass ve diğer kentlerdeki insani koridorlar açık tutuluyor. Bugün Ukrayna tarafıyla bu koridorların durumunu ele alacağız” dedi.

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Ateşkese rağmen insani koridorlarda süren çatışmalar nedeniyle sivillerin tahliye edilememesinden dolayı üzüntü duyduklarını ifade eden Medinskiy, “Rusya'nın Ukrayna ile son tur müzakerelerde varılan anlaşmalara rağmen sivillerin tahliyesi için şehirlerde açılan insani koridorların faal olarak kullanılamaması nedeniyle üzüntü duyuyoruz” dedi.

Sivillerin tahliyesinin Ukraynalı milliyetçiler tarafından engellendiğini savunan Medinskiy, "Şehirlerde mevzileri ele geçiren milliyetçiler, dolaylı ve doğrudan canlı kalkan olarak kullanarak sivilleri orada tutmaya devam ediyor” dedi.

OYNAT 00:54 Amerikalı gazeteci tahliyesi için Türk elçiliğinin numarasını istedi: Benim büyükelçim burada değil

Rusya'nın bombaladığı Ukrayna kentlerinden tahliyeler sürüyor. Başkent Kiev'den ayrılmak isteyenlerden biri olan Amerikalı gazeteci Jorge Said, Türk Büyükelçiliğinden yardım talebinde bulundu. 'Bizim büyükelçi burada değil. Buradan ayrılmam gerekiyor' diyerek, kentte bulunan muhabirimizden Türk elçiliğinin telefon numaralarını istedi. ABD'li gazeteci, 'Türk Büyükelçiliği halen açık. Onlar çok iyi insanlar' dedi.



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"SİVİLLERE SALDIRAN ÜLKENİN TEMSİLCİLERİYLE KONUŞACAĞIZ"

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, “Birkaç dakika içinde sivillere yönelik geniş çaplı saldırıların bir argüman olduğuna ciddi şekilde inanan bir ülkenin temsilcileriyle konuşmaya başlayacağız” dedi.

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Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki 2’nci tur görüşmelerde saldırı altındaki şehirlerde bulunan sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturulması konusunda uzlaşı sağlanmıştı.