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Rusya Wagner lideri Prigojin'in biletini kesti: Putin ölüm fermanını imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisine karşı ayaklanan paralı asker örgütü Wagner’in lideri Prigojin’in ölüm fermanını imzaladı. Ukrayna Gizli Servisi’ne göre, Putin “Prigojin’e suikast” için düğmeye bastı.

08:14 . 6/07/2023 Perşembe
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Vladimir Putin - Wagner’in lideri Prigojin.

Vladimir Putin - Wagner’in lideri Prigojin.

Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin
; Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun kendilerine yardım etmediğini bahane ederek, Ukrayna’da savaştıkları cepheleri bırakıp Moskova’ya yürüyüşe geçen paramiliter grup Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin’in ölüm fermanını imzaladı.

İddiaya göre Putin, Belarus’a sığındığı söylenen ancak sınırdaki askeri hareket sonrası sırra kadem basan ve şu anda nerede olduğu bilinmeyen Prigojin’e suikast düzenlemesi için Rusya’nın istihbarat örgütü FSB’ye emir verdi. İddianın sahibi ise Ukrayna istihbaratının başındaki tümgeneral.

"Bizim için bir tehdit olmayacak"

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kyrylo Budanov, The War Zone dergisine konuştu: “Prigojin'in isyan planlarından uzun süredir haberdardık. Wagner artık Putin'in Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinde bizim için bir tehdit olmayacak. FSB'nin ona suikast düzenlemekle görevlendirildiğinin farkındayız.” "Bunu başarabilecekler mi?” sorusuna da Budanov “Zaman içinde göreceğiz" cevabını verdi.



#Vladimir Putin
#Wagner
#Rusya
#Prigojin
17 dakika önce
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