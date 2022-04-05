Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusya ya bir yaptırım da İtalyadan 30 Rus diplomat sınır dışı edildi
AVRUPA

Rusya 'ya bir yaptırım da İtalya'dan: 30 Rus diplomat sınır dışı edildi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ulusal güvenlik gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya ya bir yaptırım da İtalyadan: 30 Rus diplomat sınır dışı edildi
Arşiv

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "Moldova'ya destek toplantısı" öncesinde İtalyan gazetecilere açıklamalarda bulunan Di Maio, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ettore Sequi'nin bu sabah Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov'u bakanlığa çağırarak, İtalya'da görev yapan 30 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini kendisine bildirdiğini aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığı haksız


Di Maio, Avrupalı ve Atlantik İttifakı'ndan ortaklarıyla beraber hareket ettiklerini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya haksız saldırganlığından kaynaklanan mevcut kriz çerçevesinde ulusal güvenliğimizle ilgili nedenlerden ötürü bu karar gerekli hale geldi." dedi. Bakan Di Maio, "İtalya, Ukrayna'da güvenlik ve barışı garanti etmek için uygundur. Bu işi ileri götürmek üzere ne gerekiyorsa yapacağız. Garantör ülkeler arasında yer almak, barış anlaşması amacıyla diplomatik yolda yürünmesi anlamına geliyor. Bu, herhangi bir risk taşımıyor." ifadelerini kullandı.

  • Di Maio, hiçbir tehdidin kendilerinin barışa yönelik eylemlerini durduramayacağını, amaçlarının barışa ulaşmak ve bu savaşı durdurmak olduğunu söyledi.

Fransa, Almanya, Danimarka, Slovakya, Belçika da son günlerde ülkelerinde görev yapan farklı sayılarda Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

Rusya, Baltık ülkelerinden 10 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
DÜNYA
Rusya, Baltık ülkelerinden 10 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Almanya çok sayıda Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti: Beş gün içinde ülkeyi terk edecekler
DÜNYA
Almanya çok sayıda Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti: Beş gün içinde ülkeyi terk edecekler

Bir Rus diplomatı daha "istenmeyen kişi" ilan etti
DÜNYA
Bir Rus diplomatı daha "istenmeyen kişi" ilan etti
Liste belli oldu

Liste belli oldu

Türkiye'de en çok satılan otomotiv markaları.
Rus ordusunda ağır kayıp

Rus ordusunda ağır kayıp

Ukrayna Savunma Bakanlığı bilançoyu açıkladı.
Dedeler cepheye

Rusya emeklileri orduya çağırdı.

​Türk bilim insanları okyanusun dibinde keşfetti.

​Borsadaki 122 şirketten rekor temettü.

​Türkiye'nin gökyüzündeki yeni hamlesi.

​Rusya'nın inkar ettiği Bucha katliamına dair yeni kanıtlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.