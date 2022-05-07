Rusya yine sivilleri hedef aldı: Tahliye bekleyenlerin saklandığı okul vuruldu

Dünya

Rusya: Ukrayna’dan çıkmayacağız

Putin’in iktidardaki Birleşik Rusya Partisi’nin Genel Sekreteri Andrey Turçak, Ukrayna’dan artık geriye dönülmeyeceğini ve ülkenin güneyinde sonsuza kadar kalacaklarını itiraf etti. Daha önce de güneydeki Herson’da ‘ayrılık referandumu’na gidilebileceği iddia edilmiş ve şehrin para birimi rubleye çevrilmişti. Moskova’nın uzun vadede Herson’u kontrol etmeyi hedeflediği belirtilmişti.