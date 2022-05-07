Dünya Rusya yine sivilleri hedef aldı Tahliye bekleyenlerin saklandığı okul vuruldu
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Rusya yine sivilleri hedef aldı: Tahliye bekleyenlerin saklandığı okul vuruldu

Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya, Luhansk kentinde tahliye edilmeyi bekleyen 90 kişinin saklandığı okulu vurdu. Göçük altındaki 30 kişi çıkarılırken, kurtarma operasyonunun sürdüğü belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Rusya yine sivilleri hedef aldı: Tahliye bekleyenlerin saklandığı okul vuruldu
Rusya, sivillerin saklandığı okulu vurdu.

Rusya, Ukrayna'daki sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor.

Rus ordusu son olarak Ukrayna'nın Luhansk kentinde 90 sivilin bulunduğu okulu hedef aldı.

İHA

Luhansk Valisi Sergey Gayday saldırının ardından yaptığı açıklamasında, " Irkçılar Belogorovka köyünde bir okula hava saldırısı düzenledi. Bu köyde son zamanlarda sıcak çatışmalar yaşanıyor. Rus katiller bugün sivil vatandaşlara karşı savaştılar ve neredeyse tüm köy halkının saklandığı okulu vurdular. Yaklaşık 90 kişinin bulunduğu okulda göçük altından 30 kişi çıkarıldı. Kurtarma operasyonu sürüyor" ifadelerini kullandı.

İHA

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