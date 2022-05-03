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Dünya Rusya Z sembollü tankların oyuncağını yapıp satmaya başladı
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Rusya 'Z' sembollü tankların oyuncağını yapıp satmaya başladı

Rus ordusunun neredeyse tüm askeri araçlarının, özellikle de tanklarının üzerine çizdiği Z sembolü şimdi de çocuklar için tasarlanan oyuncaklarda görülmeye başladı.

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Rusya Z sembollü tankların oyuncağını yapıp satmaya başladı
EONK, oyuncakları yaklaşık 9,5 pounda satmaya başladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaş tüm şiddetiyle sürüyor.

İlk olarak savaş alanındaki tanklarda ve zırhlı araçlarda görülen Z harfi, o zamandan beri Putin rejimi tarafından propaganda amacıyla kullanılıyor ve Rus medyasındaki haberlerde ön saflarda kendine yer buluyor.

Tartışmalı sembol şimdi çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyuncakların üzerinde de görülmeye başladı ve gerek Moskova’daki oyuncakçılarda gerekse internet üzerinden satış yapan sitelerde yerini aldı.

Rus çevrimiçi pazar yeri EONK, bu oyuncakları yaklaşık 9,5 pounda satmaya başladı. Bu oyuncaklar arasında askeri kamyonlar, çoklu roketatar sistemleri ve yakıt tankerleri var. Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaliyle eş anlamlı hale gelen Z Sembolü tüm bu oyuncakların üzerinde göze çarpıyor.

  • Bu oyuncakların satışının Rusya'nın yürüttüğü savaşa çocuklar ve gençler arasından da destek toplamak için ülke çapında bir kampanya başlatmasının sebep olduğu düşünülüyor.

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'Z' SEMBOLÜNÜN ANLAMI NE?

Kremlin, Z harfinin 'za pobedu' (zafer için) ifadesini temsil ettiğini iddia ederken, Rusya’nın kullandığı Kiril alfabesinde bu harfin bulunmaması kafaları karıştırmıştı.

Z harfinin sesi, Kiril alfabesi karakteri 'з' ile gösteriliyor ve Latin alfabesinde yer alan Z'nin neden Rusya'nın silahlı kuvvetleri ve Putin'in propaganda kampanyası tarafından benimsendiği hâlâ sorgulanıyor.

  • Bazı siyasi analizciler, Rusya'nın Z işaretini kullanmasını, Nazilerin II. Dünya Savaşı sırasında gamalı haç kullanmasıyla karşılaştırıyorlar.

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Rus askeri araçlarındaki Z harfinin şifresi çözüldü
FOTOĞRAF 5
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Dünya, Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarında konuşlanmasını izlemeye devam ederken, araştırmacı gazeteci ve askeri uzmanlardan oluşan bir grup, Ukrayna’ya doğru giden bazı Rus askeri araçlarında ‘Z’ harfi yazıldığını tespit etti.<br><br>
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Şarkul Avsat’ın Daily Beast’tan aktardığına göre, sosyal medyada paylaşılan videolarda, yüzlerce tank, askeri araç ve roketatarın sınıra yaklaştığı ve bu araçların çoğunda büyük beyaz bir karenin içine ‘Z’ harfinin yazıldığı görüldü.<br><br>
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Bellingcat muhabiri Aric Toler, son sekiz yıldır Rus askeri sembollerini izlediğini söyleyerek, Z harfinin ne anlam taşıdığı hakkında hiçbir fikri olmadığını ve bunu daha önce hiç görmediğini söyledi.<br><br>
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DOST ATEŞİNİ ÖNLEMEK İÇİN OLABİLİR<br>Rus savunma politikası uzmanı Rob Lee ise, Z harfinin Ukrayna bölgelerine gönderilen bazı Rus birliklere atıfta bulunabileceğini belirtti. Lee, “Z harfi, Ukrayna sınırına yakın olması gereken Rus kuvvetlerini simgeliyor olabilir” diye konuştu. Bir diğer kısım uzman ise, çoğu Ukrayna tankının Sovyet döneminden kalması ve Rus filosu ile kolayca karıştırılabilecek olmaları nedeniyle, Rusya’nın bir ‘dost ateşini’ önlemek için bazı semboller kullandığını düşünüyor.<br><br>
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Ayrıca ‘Z’ harfinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’ye atıf olduğu yönünde spekülasyonlar da var. Burada ilginç olan durum ise, Z harfi Rus alfabesinde yer almıyor.<br><br>
Rus askeri araçlarındaki Z harfinin şifresi çözüldü
Ukrayna sınırındaki Rus askeri araçlarının üzerinde, Rus alfabesinde olmayan 'Z' harfi dikkati çekti.


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