Rusya 'Z' sembollü tankların oyuncağını yapıp satmaya başladı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaş tüm şiddetiyle sürüyor.

İlk olarak savaş alanındaki tanklarda ve zırhlı araçlarda görülen Z harfi, o zamandan beri Putin rejimi tarafından propaganda amacıyla kullanılıyor ve Rus medyasındaki haberlerde ön saflarda kendine yer buluyor.

Tartışmalı sembol şimdi çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyuncakların üzerinde de görülmeye başladı ve gerek Moskova’daki oyuncakçılarda gerekse internet üzerinden satış yapan sitelerde yerini aldı.

Rus çevrimiçi pazar yeri EONK, bu oyuncakları yaklaşık 9,5 pounda satmaya başladı. Bu oyuncaklar arasında askeri kamyonlar, çoklu roketatar sistemleri ve yakıt tankerleri var. Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaliyle eş anlamlı hale gelen Z Sembolü tüm bu oyuncakların üzerinde göze çarpıyor.

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Bu oyuncakların satışının Rusya'nın yürüttüğü savaşa çocuklar ve gençler arasından da destek toplamak için ülke çapında bir kampanya başlatmasının sebep olduğu düşünülüyor.

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'Z' SEMBOLÜNÜN ANLAMI NE?

Kremlin, Z harfinin 'za pobedu' (zafer için) ifadesini temsil ettiğini iddia ederken, Rusya’nın kullandığı Kiril alfabesinde bu harfin bulunmaması kafaları karıştırmıştı.

Z harfinin sesi, Kiril alfabesi karakteri 'з' ile gösteriliyor ve Latin alfabesinde yer alan Z'nin neden Rusya'nın silahlı kuvvetleri ve Putin'in propaganda kampanyası tarafından benimsendiği hâlâ sorgulanıyor.

Bazı siyasi analizciler, Rusya'nın Z işaretini kullanmasını, Nazilerin II. Dünya Savaşı sırasında gamalı haç kullanmasıyla karşılaştırıyorlar.

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