Dünya Rusyada akaryakıt istasyonundaki araçta patlama
AVRUPA

Rusya’da akaryakıt istasyonundaki araçta patlama

Rusya’da akaryakıt istasyonunda bulunan bir araçta, LPG dolumu sırasında büyük bir patlama meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
Ağır yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırılırdı.
Ağır yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırılırdı.

Rusya’nın Meleuz kentindeki akaryakıt dolum istasyonunda bulunan bir araçta LPG dolumu sırasında büyük bir patlama meydana geldi.

Gaz dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın şiddetiyle aracın parçaları çevreye savruldu. Araç sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

  • Patlamadan sonra akaryakıt istasyonunda bulunanlar tarafından çekilen görüntülerde ise aracın son hali patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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