Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Krasnodar Bölgesi’nde Mi-28N tipi saldırı helikopterinin düştüğünü, mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtti.
Eğitim uçuşu sırasında düştü
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Mİ-28N tipi askeri helikopterin Korenovsk hava üssü yakınlarında kötü hava şartlarında ve karanlıkta planlı eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü belirtildi. Kazada iki kişiden oluşan mürettebatın hayatını kaybettiği ifade edildi.
Uçuş sırasında helikopterde mühimmat bulunmadığı aktarılırken, helikopterin düştüğü yerde zarar meydana gelmediği bildirildi.
Kaza hakkında inceleme başlatıldı
- Rus Hava Kuvvetleri yetkililerinden oluşan bir komisyonun kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.