Dünya Rusyada askeri helikopter düştü 2 pilot hayatını kaybetti
ASYA

Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Rusya'nın güneyindeki Krasnodar Bölgesi’nde Mi-28N tipi askeri helikopter uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazada iki kişilik mürettebat hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada helikopterde mühimmat bulunmadığı belirtildi. Kaza ise ilgili

Rus Hava Kuvvetleri inceleme başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mil Mi-28 saldırı helikopteri (Arşiv)
Mil Mi-28 saldırı helikopteri (Arşiv)

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Krasnodar Bölgesi’nde Mi-28N tipi saldırı helikopterinin düştüğünü, mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtti.

Eğitim uçuşu sırasında düştü

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Mİ-28N tipi askeri helikopterin Korenovsk hava üssü yakınlarında kötü hava şartlarında ve karanlıkta planlı eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü belirtildi. Kazada iki kişiden oluşan mürettebatın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uçuş sırasında helikopterde mühimmat bulunmadığı aktarılırken, helikopterin düştüğü yerde zarar meydana gelmediği bildirildi.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı

  • Rus Hava Kuvvetleri yetkililerinden oluşan bir komisyonun kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.

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