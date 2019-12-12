Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

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Hasta eşinin ve kimsesiz köyünün bekçisi

Bilecik’in Söğüt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Sırhoca köyünde, iş bulmak ve daha iyi bir yaşam sürmek için halkının yıllar içinde Söğüt’e göç etmesinden dolayı sadece 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu ve eşi kaldı.