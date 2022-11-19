Dünya Rusyada beş katlı binada patlama Dördü çocuk dokuz kişi öldü
AVRUPA

Rusya’da beş katlı binada patlama: Dördü çocuk dokuz kişi öldü

Rusya’nın Sahalin Adasındaki beş katlı bir binada patlama meydana geldi. Toplam 33 sakinin yaşadığı binanın bir kısmı patlamanın etkisiyle çökerken olayda 4’ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Rusya’da beş katlı binada patlama: Dördü çocuk dokuz kişi öldü
Toplam 33 sakinin yaşadığı binanın bir kısmı patlamanın etkisiyle çöktü.

Rusya’nın Sahalin Adasında yer alan Tymovskoye kasabasında 5 katlı binanın dördüncü katında şiddetli patlama meydana geldi.

Toplam 33 sakinin yaşadığı binanın bir kısmı patlamanın etkisiyle çöktü. Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri sevk edildi.

60 kişiden oluşan kurtarma ekibi binadakileri tahliye ederken, enkaz altında arama çalışmaları başlattı.

Şu ana kadar 4’ü çocuk olmak üzere toplam 9 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, 9 kişiyi de yaralı olarak enkazdan çıkardı.

Sahalin Bölge Valisi Valery Limarenko yaptığı açıklamada, "Can kaybı 4’ü çocuk olmak üzere şu anda 9 oldu. Binanın zemin katına kadar inildi. Enkaz altında 1 kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz" dedi.

Enkazdan çıkarılan 1 kişinin ameliyat edileceğini aktaran Limarenko, diğer 8 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Limarenko, patlamanın gaz kaçağı nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Rusya Soruşturma Komitesi, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Malezya halkı genel seçim için sandık başında
DÜNYA
Malezya halkı genel seçim için sandık başında

Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris APEC Zirvesi'nde görüştü
DÜNYA
Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris APEC Zirvesi'nde görüştü
SınırlarıGöker koruyacak

Sınırları
Göker koruyacak

​ASELSAN'ın yeni silahı göreve hazır.
10 bin istihdam müjdesi

10 bin istihdam müjdesi

Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Taksime bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular ortaya çıktı: Çivi ile güçlendirmişler

İstiklal'deki bombalı saldırıda iki gözaltı daha.

​Merkez Bankası'nın faiz indirimini yansıtmadılar.

​Fırat kalkanı harekâtı bölgesinde 11 terörist yakalandı.

​20 bin balıkçının zorlu mesaisi.

​Barajda su seviyesi yüzde 19'a düştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.