Rusya'da çocuklara 'işgal neden gerekli' eğitimi veriliyor

Tüm sınıflarda yayımlanan ve 'Barışın Savunucuları' adlı ders, Moskova saatiyle 12.00'da paylaşıldı.

Rusya'da Eğitim Bakanlığı, Ukrayna'ya karşı saldırılara ilişkin çocuklara sanal bir ders verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm Rusya'ya açık bu derste, okuldaki çocuklara Ukrayna'daki kurtuluş misyonunun neden bir zorunluluk olduğu anlatılacak.

'NATO ÜLKEMİZ İÇİN TEHLİKE'

İzleyicilere NATO'nun ülkemiz için oluşturduğu tehlike, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin sivil nüfusu için neden ayağa kalktığı ve gerçeği yalanlardan nasıl ayırt edeceğimiz ve bugünkü olayların arka planı anlatılacak" ifadeleri kullanıldı.

DERSİN ADI: BARIŞIN SAVUNUCULARI

Tüm sınıflarda yayımlanan ve 'Barışın Savunucuları' adlı ders, Moskova saatiyle 12.00'da paylaşıldı.

'SALDIRILAR KURTULUŞ MİSYONU'

Açık derste küçük yaştaki bir kız çocuğu ve 2 moderatör yer alırken, çocuğa 'kurtuluş misyonu' olarak adlandırılan saldırıların neden 'gerekli olduğu' anlatıldı.

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FOTOĞRAF 36 Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji markaları Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından birçok teknoloji devi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uyguladı. İşte donanımhaber.com'un derlediği habere göre, Rusya'ya ambargo uygulayan teknoloji şirketleri: Apple Pay: <br><br>Tam blok Apple: <br><br>Online satışları durdurdu. Audi:<br><br>Rus pazarından çıkış yaptı. Amazon:<br><br>Tüm perakende satışlara blok konuldu. AMD:<br><br>Mikroçip tedariki yasaklandı. Adobe:<br><br>Tam blok. BBC:<br><br>Yayın lisansları iptali edildi. BMW:<br><br>Fabrikalar kapatıldı. Boeing:<br><br>Rus pazarından çekildi. Chevrolet:<br><br>Rus pazarından çekildi. Cadillac:<br><br>Rus pazarından çekildi. Cinema 4D:<br><br>Uygulama Rusya'da çalışmıyor. Dell:<br><br>Rus pazarından çekildi.<br> Dropbox:<br><br>Birkaç gün içinde ülkede çalışmayacak. DHL:<br><br>Rus pazarından çekildi. Ericsson:<br><br>Rus pazarından çekildi. Ford:<br><br>Tüm mağazaları kapatıldı. Google Pay:<br><br>Kısmi engelleme Google Haritalar:<br><br>Rusya için bilgi bloğu sağlamıyor. General Motors:<br><br>Rusya'ya aktarım yapmayı durdurdu. HP:<br><br>İçe aktarma yasağı Instagram:<br><br>Rus propagandasını engelledi. Intel:<br><br>Mikroçip tedariki yasaklandı. Jaguar:<br><br>Rus pazarından çekildi. Jooble:<br><br>Hizmet kaldırıldı. Lenovo:<br><br>Rus pazarından çekildi. LinkedIn:<br><br>Rusya'dan tam bir çıkışa hazırlanıyor. Mastercard - kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması<br><br>Mercedes - pazardan çıkış<br><br>Mitsubishi - 141 servis merkezinin kapatılması<br><br>Microsoft Office - çeşitli önlemler tartışılıyor<br><br>Mobil Dünya Kongresi - Rusya’nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddi Netflix: <br><br>Rusya'daki tüm projelerini ve satın almaları durdurdu.<br><br>Çekimleri başlayan Zato dizisi dahil, 4 Rus dizisinin yapımı askıya alındı. NFT - Rusya ve Belarus kullanıcılarının paralarını Ukrayna'ya aktaran bloke işlemi<br><br>NHL - Rusya'dan oyuncular için tam blok<br><br>Nintendo - Ruble cinsinden satın alma yasağı Paysera - Engellendi<br><br>PayPal - Para çekme hesaplarını donduruldu YouTube - yüzlerce RF kanalını ve bunların para kazanmasını engelleme<br><br>Warner Bros - tüm film dağıtımlarının iptali<br><br>Wolkswagen - ülkeden çıkış<br><br>Zoom - yazılım geliştirme lisans iptali<br><br>Visa - bankaların altındaki bloke eğitimi Paramount - film dağıtımına blok<br><br>PlayStation - ödeme <br>tamamlanamadı<br><br>Porsche - Rusya Federasyonu'ndan çıkıyor Renault - pazardan çıkıyor<br><br>Samsung pay - hizmet engellemesi <br><br>Snapchat - Rusya ve Beyaz Rusya'daki uygulamadan çıktı<br><br>SpaceX - Starlink'in Ukrayna'ya teslimatı<br><br>Spotify - abonelik için ödeme yapılamıyor<br><br>Sony - film dağıtım bloğu Twitter - Rus vatandaşlarının yeni hesap oluşturmasına yasak<br><br>TikTok - agresif pisliklerin ve sözde medyanın büyük yasağı<br><br>Toyota - 2.600 çalışanın işten çıkarılması Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya'ya yönelik her geçen gün daha fazla yaptırım kararı devreye alınıyor. Uluslararası şirketler de Rusya'yı köşeye sıkıştırmak için harekete geçti. Birçok ülke ve şirket, ekonomik ve finansal yaptırımlara başvurdu. Peki hangi teknoloji şirketleri Rusya'ya yönelik yaptırım kararı aldı? İşte Rusya'ya yaptırım kararı alan markalar...

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FOTOĞRAF 12 Ukraynalıların hummalı bir şekilde işgali durdurma ve kenti koruma mücadelesi devam ediyor. Bu mücadelelerden biri de ülkenin batısında bulunan, 800 bin nüfuslu Lviv'de sürüyor. Ülkenin doğusundan ve Kiev'den aldığı iç göçün ardından kentte ülke genelinde olduğu gibi gerilim kendisini her cadde ve her sokakta gösteriyor. Ukraynalı siviller Lviv’deki eski bir fabrikanın arka bahçesini atölyeye çevirdi. Gönüllüler, çevreden topladıkları demirleri iş bölümü yaparak şekillendiriyor. Kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri “kirpi” adını verdikleri tank engellerini barikatlara gönderiyor. Bu ekibin içinde fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı ve çeşitli meslek sahipleri bulunuyor. Gönüllüler, Ukrayna’nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti. İşte ekibin hummalı çalışmasından görüntüler... Ukrayna'da halktan barikat hazırlığı: Fabrika gibi çalışıyorlar Ukrayna'nın Lviv kentinde, Rusya'nın saldırısı sonrası orduya yardım etmek isteyen gönüllüler, kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri “kirpi” adını verdikleri tank engellerini barikatlara gönderiyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 24 Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'da yaşayan Kırım Türklerinin Türkiye'ye getirilmeleri sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ile tahliye edilen ve büyük çoğunluğunu Kırım Türklerinin oluşturduğu çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 86 kişi, 2 otobüsle Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Savaştan kaçan Kırım Türkleri, Türkiye'nin kendilerine ve çocuklarına sahip çıkmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. <br>'TÜRKİYE BİZE YARDIM ETTİ'<br><br>İki çocuğuyla birlikte gelen Kırım Türklerinden Zera Ahmedova, Kiev'de durumun çok kötü olduğunu belirterek \"Kiev'den geliyoruz, Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Savaştan çocuklarımızı kaçırdığımız için çok mutluyuz. Onlarla birlikte geldik. 'EŞİM RUSYA İLE SAVAŞIYOR'<br><br> Eşim Ukrayna için Rusya ile savaşıyor. İki gün iki gece otobüsle yolculuk yaptık, çok yorulduk. Türkiye bize yardım etti. Edirne'de otelde bize kalacak yer ayarladılar. Savaşın ikinci günü Kiev'den çıktık. Eşim ile telefonla sürekli görüşüyoruz. Bana durumun çok kötü ve patlamaların olduğunu söylüyor. Ama onlar savaşa hazırlar\" dedi. 'BÜTÜN OKULLAR NEREDEYSE BOMBALANDI'<br><br>Ukrayna'nın Harkov kentinden gelen öğrenci Aleyna Doğan, Rus ordusunun bütün okulları bombaladığını söyledi. Yaşadıkları bölgede durumun çok kötü olduğunu anlatan Doğan, \"Durum çok kötüydü ve ilk önce trenle Lviv'e gittik. Oradan devletimizin sağladığı otobüsler ile Romanya'ya gittik ve ardından Türkiye'ye getirildik. Bütün okullar, neredeyse bombalandı, her yer dümdüz edildi. Savaş da hala devam ediyor. Ne olacağını hiç bilmiyoruz. Görüştüğüm arkadaşlar, durumun kötü olduğunu söylüyor. İlk başta sivillere zarar verilmeyeceği söylendi ama zarar veriyorlar. Çok güçlü bombalar kullanıyorlar\" diye konuştu. İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerince karşılanan ve gidecek yerleri olmayan Kırım Türkleri, Edirne'de yurtlara yerleştirildi. Ukrayna'dan gelen Kırım Türkü Zera: Eşim Ruslara karşı savaşıyor Ukrayna'dan tahliye dilen Kırım Türklerinden Zera Ahmedova, iki çocuğuyla birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi. Kiev'de durumun çok kötü olduğunu söyleyen Ahmedova, "Savaştan çocuklarımızı kaçırdığımız için çok mutluyuz. Eşim Ukrayna için Rusya ile savaşıyor" dedi.

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