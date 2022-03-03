Dünya Rusyada çocuklara işgal neden gerekli eğitimi veriliyor
ASYA

Rusya'da çocuklara 'işgal neden gerekli' eğitimi veriliyor

Rusya'da Eğitim Bakanlığı, Ukrayna'ya karşı 'işgalin neden gerekli olduğunu' açıklamak için okul çağındaki çocuklara sanal bir ders verdi. Uygulama, dünyada tartışmalara neden oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusyada çocuklara işgal neden gerekli eğitimi veriliyor
Tüm sınıflarda yayımlanan ve 'Barışın Savunucuları' adlı ders, Moskova saatiyle 12.00'da paylaşıldı.

Rusya'da Eğitim Bakanlığı, Ukrayna'ya karşı saldırılara ilişkin çocuklara sanal bir ders verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm Rusya'ya açık bu derste, okuldaki çocuklara Ukrayna'daki kurtuluş misyonunun neden bir zorunluluk olduğu anlatılacak.

'NATO ÜLKEMİZ İÇİN TEHLİKE'

İzleyicilere NATO'nun ülkemiz için oluşturduğu tehlike, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin sivil nüfusu için neden ayağa kalktığı ve gerçeği yalanlardan nasıl ayırt edeceğimiz ve bugünkü olayların arka planı anlatılacak" ifadeleri kullanıldı.

DERSİN ADI: BARIŞIN SAVUNUCULARI

Tüm sınıflarda yayımlanan ve 'Barışın Savunucuları' adlı ders, Moskova saatiyle 12.00'da paylaşıldı.

'SALDIRILAR KURTULUŞ MİSYONU'

Açık derste küçük yaştaki bir kız çocuğu ve 2 moderatör yer alırken, çocuğa 'kurtuluş misyonu' olarak adlandırılan saldırıların neden 'gerekli olduğu' anlatıldı.

İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?
DÜNYA
İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: Yaralılar var
DÜNYA
Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: Yaralılar var

Fransa'da istihbarat "savaşmak" için Ukrayna'ya gitmeye hazırlanan Fransızları takibe aldı
DÜNYA
Fransa'da istihbarat "savaşmak" için Ukrayna'ya gitmeye hazırlanan Fransızları takibe aldı

Litvanya'da Rus Büyükelçiliğinin sokağının adı "Ukraynalı Kahramanlar Sokağı" olacak
GÜNDEM
Litvanya'da Rus Büyükelçiliğinin sokağının adı "Ukraynalı Kahramanlar Sokağı" olacak

Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri
FOTOĞRAF 36
Title
Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji markaları Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından birçok teknoloji devi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uyguladı. İşte donanımhaber.com'un derlediği habere göre, Rusya'ya ambargo uygulayan teknoloji şirketleri:
Title
Apple Pay: <br><br>Tam blok
Title
Apple: <br><br>Online satışları durdurdu.
Title
Audi:<br><br>Rus pazarından çıkış yaptı.
Title
Amazon:<br><br>Tüm perakende satışlara blok konuldu.
Title
AMD:<br><br>Mikroçip tedariki yasaklandı.
Title
Adobe:<br><br>Tam blok.
Title
BBC:<br><br>Yayın lisansları iptali edildi.
Title
BMW:<br><br>Fabrikalar kapatıldı.
Title
Boeing:<br><br>Rus pazarından çekildi.
Title
Chevrolet:<br><br>Rus pazarından çekildi.
Title
Cadillac:<br><br>Rus pazarından çekildi.
Title
Cinema 4D:<br><br>Uygulama Rusya'da çalışmıyor.
Title
Dell:<br><br>Rus pazarından çekildi.<br>
Title
Dropbox:<br><br>Birkaç gün içinde ülkede çalışmayacak.
Title
DHL:<br><br>Rus pazarından çekildi.
Title
Ericsson:<br><br>Rus pazarından çekildi.
Title
Ford:<br><br>Tüm mağazaları kapatıldı.
Title
Google Pay:<br><br>Kısmi engelleme
Title
Google Haritalar:<br><br>Rusya için bilgi bloğu sağlamıyor.
Title
General Motors:<br><br>Rusya'ya aktarım yapmayı durdurdu.
Title
HP:<br><br>İçe aktarma yasağı
Title
Instagram:<br><br>Rus propagandasını engelledi.
Title
Intel:<br><br>Mikroçip tedariki yasaklandı.
Title
Jaguar:<br><br>Rus pazarından çekildi.
Title
Jooble:<br><br>Hizmet kaldırıldı.
Title
Lenovo:<br><br>Rus pazarından çekildi.
Title
LinkedIn:<br><br>Rusya'dan tam bir çıkışa hazırlanıyor.
Title
Mastercard - kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması<br><br>Mercedes - pazardan çıkış<br><br>Mitsubishi - 141 servis merkezinin kapatılması<br><br>Microsoft Office - çeşitli önlemler tartışılıyor<br><br>Mobil Dünya Kongresi - Rusya’nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddi
Title
Netflix: <br><br>Rusya'daki tüm projelerini ve satın almaları durdurdu.<br><br>Çekimleri başlayan Zato dizisi dahil, 4 Rus dizisinin yapımı askıya alındı.
Title
NFT - Rusya ve Belarus kullanıcılarının paralarını Ukrayna'ya aktaran bloke işlemi<br><br>NHL - Rusya'dan oyuncular için tam blok<br><br>Nintendo - Ruble cinsinden satın alma yasağı
Title
Paysera - Engellendi<br><br>PayPal - Para çekme hesaplarını donduruldu
Title
YouTube - yüzlerce RF kanalını ve bunların para kazanmasını engelleme<br><br>Warner Bros - tüm film dağıtımlarının iptali<br><br>Wolkswagen - ülkeden çıkış<br><br>Zoom - yazılım geliştirme lisans iptali<br><br>Visa - bankaların altındaki bloke eğitimi
Title
Paramount - film dağıtımına blok<br><br>PlayStation - ödeme <br>tamamlanamadı<br><br>Porsche - Rusya Federasyonu'ndan çıkıyor
Title
Renault - pazardan çıkıyor<br><br>Samsung pay - hizmet engellemesi <br><br>Snapchat - Rusya ve Beyaz Rusya'daki uygulamadan çıktı<br><br>SpaceX - Starlink'in Ukrayna'ya teslimatı<br><br>Spotify - abonelik için ödeme yapılamıyor<br><br>Sony - film dağıtım bloğu
Title
Twitter - Rus vatandaşlarının yeni hesap oluşturmasına yasak<br><br>TikTok - agresif pisliklerin ve sözde medyanın büyük yasağı<br><br>Toyota - 2.600 çalışanın işten çıkarılması
Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri
Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya'ya yönelik her geçen gün daha fazla yaptırım kararı devreye alınıyor. Uluslararası şirketler de Rusya'yı köşeye sıkıştırmak için harekete geçti. Birçok ülke ve şirket, ekonomik ve finansal yaptırımlara başvurdu. Peki hangi teknoloji şirketleri Rusya'ya yönelik yaptırım kararı aldı? İşte Rusya'ya yaptırım kararı alan markalar...


Ukrayna'da halktan barikat hazırlığı: Fabrika gibi çalışıyorlar
FOTOĞRAF 12
Title
Ukraynalıların hummalı bir şekilde işgali durdurma ve kenti koruma mücadelesi devam ediyor.
Title
Bu mücadelelerden biri de ülkenin batısında bulunan, 800 bin nüfuslu Lviv'de sürüyor.
Title
Ülkenin doğusundan ve Kiev'den aldığı iç göçün ardından kentte ülke genelinde olduğu gibi gerilim kendisini her cadde ve her sokakta gösteriyor.
Title
Ukraynalı siviller Lviv’deki eski bir fabrikanın arka bahçesini atölyeye çevirdi.
Title
Gönüllüler, çevreden topladıkları demirleri iş bölümü yaparak şekillendiriyor.
Title
Kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri “kirpi” adını verdikleri tank engellerini barikatlara gönderiyor.
Title
Bu ekibin içinde fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı ve çeşitli meslek sahipleri bulunuyor.
Title
Gönüllüler, Ukrayna’nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Title
İşte ekibin hummalı çalışmasından görüntüler...
Title
Title
Title
Ukrayna'da halktan barikat hazırlığı: Fabrika gibi çalışıyorlar
Ukrayna'nın Lviv kentinde, Rusya'nın saldırısı sonrası orduya yardım etmek isteyen gönüllüler, kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri “kirpi” adını verdikleri tank engellerini barikatlara gönderiyor.

Ukrayna'dan gelen Kırım Türkü Zera: Eşim Ruslara karşı savaşıyor
FOTOĞRAF 24
Title
Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'da yaşayan Kırım Türklerinin Türkiye'ye getirilmeleri sürüyor.
Title
Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ile tahliye edilen ve büyük çoğunluğunu Kırım Türklerinin oluşturduğu çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 86 kişi, 2 otobüsle Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
Title
Savaştan kaçan Kırım Türkleri, Türkiye'nin kendilerine ve çocuklarına sahip çıkmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Title
<br>'TÜRKİYE BİZE YARDIM ETTİ'<br><br>İki çocuğuyla birlikte gelen Kırım Türklerinden Zera Ahmedova, Kiev'de durumun çok kötü olduğunu belirterek \"Kiev'den geliyoruz, Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Savaştan çocuklarımızı kaçırdığımız için çok mutluyuz. Onlarla birlikte geldik.
Title
'EŞİM RUSYA İLE SAVAŞIYOR'<br><br> Eşim Ukrayna için Rusya ile savaşıyor. İki gün iki gece otobüsle yolculuk yaptık, çok yorulduk. Türkiye bize yardım etti. Edirne'de otelde bize kalacak yer ayarladılar. Savaşın ikinci günü Kiev'den çıktık. Eşim ile telefonla sürekli görüşüyoruz. Bana durumun çok kötü ve patlamaların olduğunu söylüyor. Ama onlar savaşa hazırlar\" dedi.
Title
'BÜTÜN OKULLAR NEREDEYSE BOMBALANDI'<br><br>Ukrayna'nın Harkov kentinden gelen öğrenci Aleyna Doğan, Rus ordusunun bütün okulları bombaladığını söyledi.
Title
Yaşadıkları bölgede durumun çok kötü olduğunu anlatan Doğan, \"Durum çok kötüydü ve ilk önce trenle Lviv'e gittik. Oradan devletimizin sağladığı otobüsler ile Romanya'ya gittik ve ardından Türkiye'ye getirildik.
Title
Bütün okullar, neredeyse bombalandı, her yer dümdüz edildi. Savaş da hala devam ediyor. Ne olacağını hiç bilmiyoruz.
Title
Görüştüğüm arkadaşlar, durumun kötü olduğunu söylüyor. İlk başta sivillere zarar verilmeyeceği söylendi ama zarar veriyorlar. Çok güçlü bombalar kullanıyorlar\" diye konuştu.
Title
İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerince karşılanan ve gidecek yerleri olmayan Kırım Türkleri, Edirne'de yurtlara yerleştirildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Ukrayna'dan gelen Kırım Türkü Zera: Eşim Ruslara karşı savaşıyor
Ukrayna'dan tahliye dilen Kırım Türklerinden Zera Ahmedova, iki çocuğuyla birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi. Kiev'de durumun çok kötü olduğunu söyleyen Ahmedova, "Savaştan çocuklarımızı kaçırdığımız için çok mutluyuz. Eşim Ukrayna için Rusya ile savaşıyor" dedi.

Ukrayna'nın Rusya saldırılarından önceki ve sonraki hali
FOTOĞRAF 16
Title
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7. güne girildi.
Title
Bölgeden çok sayıda içler acısı görüntüler geliyor.
Title
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Rus saldırılarının ardından ülkenin aldığı son hali öncesi ve sonrası olacak şekilde paylaştı.
Title
Rus birliklerin ülkede oluşturduğu hasar gözler önüne serildi.
Title
Belediye binaları, meydanlar ve parkların son durumu, savaşın boyutunu da gösterdi.<br><br>İŞTE FOTOĞRAFLARLA UKRAYNA'NIN SON HALİ:
Title
Harkov
Title
Kiev
Title
Harkov Belediye Binası
Title
Mıkolayiv
Title
Çernigiv
Title
Harkov
Title
Harkov
Title
Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi
Title
Kiev - Saldırıların 3`üncü gününde bombalanan bir apartman
Title
Kiev - Rusya'nın 2 füzeyle vurduğu televizyon kulesi
Title
Öte yandan Odessa'nın bugün ki görüntüsü ise akıllara 1942'deki halini getirdi. <br><br>1942 - 2022 yıllarındaki Odessa'da benzer manzara.
Ukrayna'nın Rusya saldırılarından önceki ve sonraki hali
Rusya-Ukrayna savaşında 7. güne girilirken, bölgeden içler acısı görüntüler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'da neden olduğu yıkım, kentlerin öncesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarla gözler önüne serildi. İşte Ukrayna şehirlerinin son hali...


Enkaz şehir: Harkiv

Enkaz şehir: Harkiv

Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri.
Cesetleri soğutucu vagonlarda saklıyorlar

Cesetleri soğutucu
vagonlarda saklıyorlar

​Ukrayna medyası duyurdu.
İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

'Yazıklar olsun' deyip ağlayarak anlattılar.

​Bakan Nebati: Mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

Guardiola'dan <br>Galatasaray mesajı

Guardiola'dan
Galatasaray mesajı

​Röportajda Torrent ile söyledikleri dikkat çekti.

​Almanya ünlü iş insanının 600 milyon dolarlık yatına el koydu.

​Fabrika gibi çalışıyorlar: Aralarında aşçı da var fotoğrafçı da...

Kadının annesi 'cesetleri ormanda bırakmasaydınız' dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.