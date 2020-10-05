Rusya'da damat, düğünde gelini döverek öldürdü sonra da, uçurumdan attı

Bir takım araştırma ve çalışmalara göre sarımsağın korona virüse karşı etkili olduğunu ve Almanya’da doçent ve profesörlerin bununla ilgili makaleler yayınladığını belirten sarımsak üreticisi Aydın Öngün’ün oğlu Uğur Öngün, şu şekilde açıklamada bulundu: “Ülkemiz son zamanlarda zor şartlardan geçiyor. Bir takım çalışmalara göre sarımsağın korana virüse karşı vücuda bağışıklık kazanıldığı söyleniyor. Bunu tabi Almanya’da birkaç doçent ve profesör doktorun yazdığı makaleler de var. Sarımsağın normalde endüstriyel olarak birçok kullanıldığı bölümler var, özellikle petrol ve gaz. Kokmaması için kullanılıyor Rusya’da. Bununla ilgili de talepler vardı bize. Ama fiyatları düşük olduğu ve bizim ürünlerimizin değerleri yüksek olduğu için antibiyotik firmasına öncelik verdik. Antibiyotik firmasında bunu özellikle antibiyotiğe kullanılıyor, ilaçlarda kullanılıyor. Çünkü vücut bağışıklık kazandığı için, yani virüse karşı savaştığı için ve biliyorsunuz sarımsağı Hollanda’da küçük dişlerini soyup günlük ya da her üç güne bir yutuluyor. Koku kesinlikle yapmıyor. Ama dediğim gibi içindeki besin değerleri ile alakalı.”