Rusya’da düşen 28 kişinin bulunduğu uçağın enkazına ulaşıldı: Kurtulan yok

Rusya’nın Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatski’de kentinden kalkan ve Palana’ya inişe geçtiği sırada hava trafik kontrolü ile irtibatı kesildikten sonra düşen AN-26 tipi uçağın enkazına ulaşıldı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre düşen uçağın enkazının Palana Havaalanı’na 4-5 kilometre uzaklıktaki deniz kıyısında olduğu tespit edildi.

UÇAKTAN KURTULAN OLMADI



Kamçatka Havacılık Ajansı Genel Müdürü Alexei Khrabrov ise enkaza havadan yapılan incelemeler sırasında ulaşıldığını, uçağın kanat kısımlarının farklı bir noktada, ana gövdesinin ise deniz kıyısındaki bir noktada bulunduğunu vurguladı. Khrabkov, ilk belirlemelere göre şu ana kadar uçakta bulunan 6’sı mürettebat toplam 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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