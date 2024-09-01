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Dünya

Rusya'da düşen helikopterin enkazında 17 kişinin cesedine ulaşıldı

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde dün düşen helikopterin enkazında, 17 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Helikopterde 3 mürettebat ve 19 yolcu olmak üzere 22 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

15:16 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 15:16 - 1/09/2024 Pazar
AA
Rusya'da helikopter faciası
Rusya'da helikopter faciası
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde dün düşen helikopterin enkazında, 17 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Kamçatka bölgesinde radardan kaybolan "Mi-8T" helikopterin enkazına ulaşıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre helikopterin düşmesine kötü hava şartlarının neden olduğu kaydedilen açıklamada, "17 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.


Helikopterde 3 mürettebat ve 19 yolcu olmak üzere 22 kişinin bulunduğu belirtiliyor.


#Rusya
#Helikopter
#Kamçatka
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