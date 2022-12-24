Dünya Rusyada huzurevinde yangın 22 kişi hayatını kaybetti
AVRUPA

Rusya'da huzurevinde yangın: 22 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo şehrindeki özel bir huzurevinde çıkan yangında 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Rusyada huzurevinde yangın: 22 kişi hayatını kaybetti
Huzurevinde yangın

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kemerovo’daki iki katlı huzurevinde yangın çıktı.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde inceleme başlatıldı.

Yetkililer, huzurevinin sobayla ısıtıldığını ve yangına sobanın yanlış kullanımının neden olduğunu açıkladı.

Huzurevi sahibi gözaltına alındı

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada yangında 22 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve huzurevi sahibinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ikinci kattaki huzurevinin yasa dışı faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Kuzbass (Kemerovo) Bölge Valisi Sergey Tsivilev, bölgedeki tüm huzurevlerinin hafta içinde denetleneceğini açıkladı.

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