Rusya'da içinde 6 kişinin olduğu uçak radardan kayboldu

Rus haber ajansları, Çin sınırına yakın konumdaki Habarovsk şehri yakınlarında bir askeri uçağın radarda kaybolduğunu duyurdu. AN-26 tipi uçakta altı mürettebatın bulunduğu biliniyor.
Interfax, Habarovsk şehrinin yaklaşık 40 kilometre uzağında radarda son kez görünen AN-26'nın teknik bir uçuş gerçekleştirdiğini aktarıyor. Ardından uçakla bir anda iletişim koptu ve radardan kayboldu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın Rusya’nın doğusunda kaybolduğunu TASS haber ajansına doğruladı. Yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle 11:45’te uçağın kaybolduğuyla ilgili bilgi geldi. İlk verilere göre uçakta 6 kişi bulunuyordu” denildi.
Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarının havanın kararması ve olumsuz hava şartları dolayısıyla zor yapıldığını açıkladı.
Öte yandan TASS haber ajansı, Rus havalimanlarına teknik destek veren bir şirkete ait olan uçağın Khabarovsk yakınlarında düştüğünü duyurdu.