Rusya'da içinde 6 kişinin olduğu uçak radardan kayboldu

Yeni Şafak sordu: Taliban askeri nasıl geçinir? Nasıl evlenir? Hiç birini öldürdü mü?

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni yönetimi oluşturan Taliban askerlerinden Abdülhamid Müftü Ahunzade, yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını cevapladı. 'Hiç birisini öldürdünüz mü? Taliban'a nasıl katıldınız? Nasıl evleniyorsunuz? Nasıl geçiniyorsunuz? Oluşan algıda hiç Taliban'ın payı yok mu?' soruları Taliban askeri Ahunzade'ye yöneltildi.